Jerez-Test, Donnerstag: Ein Rookie vor Rea und Toprak

Rookie Nicolo Bulega (Ducati) fuhr bei den Tests am Donnerstag in Jerez die schnellste Runde jemals mit einem Superbike. Johnny Rea (Yamaha) und Toprak Razgatlioglu (BMW) nahm er fünf und acht Zehntelsekunden ab.

1:37,809 min – so schnell war auf dem Circuito de Jerez kein Superbike zuvor. Kurz vor Donnerstagmittag ließ Klassenneuling Nicolo Bulega auf seiner Aruba-Werks-Ducati einen Qualifyer montieren und blieb 0,438 sec unter dem Pole-Rekord von Jonathan Rea (1:38,247 min), gefahren 2019 auf einer Kawasaki ZX-10RR.

Weil für Rekorde nur Rundenzeiten gelten, die während eines Rennwochenendes gefahren werden, wird Bulegas Bestmarke in keiner offiziellen Statistik auftauchen. Ebenso wenig wie die 1:37,986 min von Johnny Rea, die er bei Tests Ende November 2017 fuhr und die seither den inoffiziellen Rekord markierte.



Supersport-Weltmeister Bulega weiß, dass er auf neuen Reifen sehr schnell ist, offensichtlich kann er auch den zusätzlichen Grip eines Qualifyers hervorragend nutzen. «Um in den Rennen erfolgreich zu sein, muss ich auf gebrauchten Reifen besser werden, daran arbeiten wir», erzählte die Ducati-Hoffnung.



Erstaunlich: Der Rookie war mit dem superweichen SCQ um 0,536 sec schneller als der Zweite Johnny Rea (Yamaha) und 0,829 sec besser als Toprak Razgatlioglu (BMW) auf Platz 3.



Comeback-Mann Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) verblüffte als Vierter, Klassenneuling Sam Lowes (Marc VDS Ducati) als Siebter.



Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) verbesserte sich bei seinem Debüt auf der Yamaha-Rennmaschine gegenüber Mittwoch um eine Sekunde und schloss den zweitägigen Test als respektabler Zwölfter ab.



Sämtliche Piloten konnten sich am Donnerstag verbessern. Viele fuhren ihre schnellste Runde mit einem Qualifyer, doch nicht jeder brachte den weichsten Hinterreifen zum Einsatz. Weil die Bestzeiten außerdem zu unterschiedlichen Tageszeiten gefahren wurden, lassen sie sich nur bedingt vergleichen.



Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati/16.) verzichtete auf die Zeitenjagd und spulte trotz Nackenschmerzen 81 Runden ab. Obwohl er eine Stunde vor Schluss aufhörte, gehört er damit zu den Fleißigsten.



Für die mit Abstand schnellste Supersport-Zeit (1:41,388 min) während der zwei Tage in Andalusien sorgte Stefano Manzi aus dem Ten Kate Yamaha.

Kombinierte Zeiten Superbike-WM-Test Jerez (24./25.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

4. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

5. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

6. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

7. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

8. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

9. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

11. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

12. Scott Redding (GB), BMW, +1,360

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507

Kombinierte Zeiten Supersport-WM-Test Jerez (24./25.1.):

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41,388 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:41,724

3. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41,942

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:41,977

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:42,102

7. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,234

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42,590

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:43,245

10. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,282

11. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43,671

12. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43,746

13. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404