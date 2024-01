Jerez-Test: Drei von vier BMW-Piloten in den Top-6!

BMW geht mit zwei stark besetzten Werksteams in die Superbike-WM 2024. Nicht viel langsamer als die Aushängeschilder Toprak Razgatlioglu und Scott Redding war Bonovo-Pilot Garrett Gerloff auf Platz 6.

Mit der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu und der Etablierung eines Testteams hat BMW im vergangenen Jahr viele Weichen gestellt, um in der Superbike-WM erfolgreich sein zu können. Zudem sind die beiden Werksteams ROKiT und Bonovo action harmonisch und stark besetzt. Von Bonovo-Ass Garrett Gerloff wird an der Seite von Scott Redding ebenso viel erwartet wie von Michael van der Mark als Teamkollege des Türken.

In der vergangenen Saison war der US-Amerikaner Gerloff bester BMW-Pilot. Den ersten Test im Jahr 2024 am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche in Jerez de la Frontera beendete der mit 28 Jahren jüngste der vier Werkspiloten als Sechster, nur 0,2 sec langsamer als Top-Star Razgatlioglu.



«Insgesamt war es ein guter Test. Wir konnten ein paar Probleme, die wir hatten, aussortieren. Das ist gut», berichtete der Texaner. «Alles in allem war es einfach klasse, nach zwei Monaten Pause wieder auf das Motorrad zu steigen und endlich einige Runden zu drehen. Wir haben schon eine Vorstellung davon, was wir in Portimão ausprobieren und ändern möchten. Und dann sollten wir gut gerüstet sein für die Saison. Ich bin zufrieden mit diesem Test, es ist schön, wieder mit dem Team zusammen zu sein, und jetzt freue ich mich darauf, in ein paar Tagen wieder zu fahren.»

Kombinierte Zeiten Superbike-WM-Test Jerez (24./25.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507