Loris Baz (31) zurück bei Ducati in der MotoAmerica

Wie 2021: Loris Baz mit Ducati in der MotoAmerica

Nach nur einem Jahr in der MotoAmerica 2021 wechselte Loris Baz zurück in die Superbike-WM, um nach zwei mageren Jahren zurückzukehren. Im Ducati-Team Warhorse HSBK Racing zählt der Franzose zu den Titelanwärtern.

Für die Superbike-WM 2024 fiel Loris Baz durch den Rost, denn bei BMW war der Franzose nach der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu das Bauernopfer und auch kein anderes Team zeigte am 31-Jährigen Interesse. Zwar gilt Baz als schneller Pilot, allerdings fabriziert er 2023 auch mehrere teure Stürze, die das Budget ordentlich belasten.

Auf der Suche nach einem Job für dieses Jahr schaute sich der zweifache Superbike-Sieger deshalb in nationalen Serien und der Endurance-WM um. Fündig wurde Baz in der MotoAmerica und unterschrieb beim Ducati-Team Warhorse HSBK Racing.

Zur Erinnerung: Für dieses Team fuhr Baz bereits 2021 und wurde Gesamtvierter! Sein Nachfolger war Danilo Petrucci, der ebenfalls nach nur einer Saison in die Superbike-Weltmeisterschaft wechselte.

«Letztes Jahr war mit der schlimmen Verletzung ziemlich hart», gab Baz zu. «In die USA wollte ich mit demselben Team zurückkehren, für das ich schon mal fuhr. Ich habe immer betont, dass die Truppe bei Warhorse HSBK Racing Ducati die eingeschworenste Familie war, die mir jemals im Rennsport begegnet ist. Während meiner zwei Jahre in der Superbike-WM blieben wir in Kontakt, und ich hoffte, dass wir uns in Zukunft wiedersehen würden. Dass dies jetzt passieren wird, macht mich glücklich.»

Die 2023er-Saison von Baz wurde vom schweren Unfall in Indonesien geprägt, als er von Alex Lowes (Kawasaki) gerammt wurde und sich dabei eine komplexe Verletzung am rechten Bein zuzog. Der Franzose benötigte Monate, um sich davon zu erholen. «Ich trainiere wieder zu 100 Prozent, ohne Schmerzen im Knöchel», sagte Baz erleichtert. «Jetzt freue ich mich sehr darauf, die amerikanischen Fans wiederzusehen. Es wird eine großartige Saison werden!»

Die MotoAmerica 2024 beginnt mit dem Daytona 200 vom 7. bis 9. März.