Honda-Präsentation: Optimismus bei Lecuona und Vierge 09.02.2024 - 10:25 Von Kay Hettich

© Honda Die Honda-Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge © Honda In der Mitte der neue Teammanager Jose Manuel Escamez Zurück Weiter

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com erfuhren bei der virtuellen Teampräsentation der Honda Racing Corporation nicht viel Neues. Was der Motorradgigant aus Japan in der Superbike-WM 2024 erreichen will.