ServusTV On: Alle SBK-Rennen live, gratis und in HD

ServusTV On bietet ein umfangreiches Streamingangebot

Ende Februar beginnt auf Phillip Island in Südaustralien die Superbike-WM 2024. SPEEDWEEK.com erklärt, wie die Fans in Deutschland und Österreich die Rennen anschauen können.

Jahrelang konnten die Motorsportfans in Deutschland und Österreich die Superbike-WM auf dem Privatsender ServusTV verfolgen, doch zum Ende des Jahres 2023 zog sich die Sendeanstalt aus Deutschland zurück und ist nur noch in der Alpenrepublik zu sehen.

Die Superbike-WM gibt es auf ServusTV in Deutschland zwar nicht mehr im linearen Fernsehen, so nennt man die traditionelle Art des Fernsehkonsums, bei der ein Programm zum Zeitpunkt seiner Ausstrahlung angesehen wird, dafür aber über den Streamingdienst ServusTV On.

Diese App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren, sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tabletts und Smartphones angesehen werden.

ServusTV On wird sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport und Supersport 300 live, gratis und in HD übertragen. Den überwiegenden Teil wird Philipp Krummholz kommentieren, als Experte hat er Stefan Nebel an seiner Seite.

Der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport hat mit Promoter Dorna einen Vertrag bis Ende 2025. Eurosport überträgt SBK in 32 Ländern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf nicht-exklusiver Basis. Kommentiert werden die Rennen vom langjährigen Duo Lenz Leberkern und Dirk Raudies. Während Eurosport 1 über Kabel, Satellit und Stream gratis zu empfangen ist, gibt es Eurosport 2 nur im Pay-TV und ist in Paketen von Discovery+, DAZN, Sky oder Joyn enthalten. Der Empfang über IPTV ist ebenfalls möglich.

Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Videopass-Stream und englischem Kommentar. Für die gesamte Saison 2024 wird ein Betrag von 69,90 Euro fällig. Mit diesem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2024 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2025. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden, inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Die Weltmeisterschaft 2024 beginnt für die Klassen Superbike und Supersport am letzten Februar-Wochenende in Australien. Ab dem Europa-Auftakt in Barcelona Ende März mischen dann auch die Youngster der Supersport-300-WM mit.