Alle Infos zum letzten SBK-Test auf Phillip Island

Vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island findet der offizielle Dorna-Test statt, bei dem die letzten Weichen gestellt werden. Der Testplan wurde wegen dramatischer Ereignisse kurzfristig geändert.

Unmittelbar nach dem Test in Portimão am 29./30. Januar haben die Teams der Superbike-WM 2024 ihr Material für den Saisonauftakt auf Phillip Island (23.-25. Februar) in Überseekisten verpackt. Am Montag und Dienstag davor (19./20. Februar) findet auf der malerischen Piste der offizielle Dorna-Test statt. An Tag 1 sollte die Supersport-WM am Vormittag testen, die Superbike-Piloten am Nachmittag. Am zweiten Tag 2 umgekehrt.

Doch am Donnerstag gab der Superbike-Promoter eine Änderung des ursprünglichen Plans bekannt: Am Montag werde nun nur die Supersport-Teams testen, die Superbike-WM wird erst am Dienstag auf die Strecke gehen. Da die Streckenzeit identisch bleibt, werden keine negativen Auswirkungen auf die Vorbereitung für das Rennwochenende erwartet.

Die Ursache der Änderung ist nach Informationen unserer Kollegen von GPOne geopolitischer Natur. Die kürzeste Verbindung nach Australien auf dem Seeweg führt durch den Suezkanal. Wegen der Angriffe der Huthi-Rebellen wurde die längere Route über Afrika gewählt, weshalb das Material teilweise verspätet eintreffen wird. Teilweise konnte auf Luftfracht umgestellt werden.

Der Phillip-Island-Test dient nicht mehr zur Erprobung von Neuentwicklungen, sondern zur Feinabstimmung der in Europa ausgewählten Komponenten und der Vorbereitung auf das erste Rennwochenende der neuen Saison. Weil die Rennstrecke einen neuen Asphalt erhielt, wird der Reifenverschleiß eine entscheidende Rolle im Rennen spielen.

In Australien ist jetzt Sommer. Für kommende Woche sind Temperaturen um 21 Grad Celsius bei einem lockeren Wolken-Sonne-Mix vorhergesagt. Am Rennwochenende werden stärkere Winde erwartet.