Superbike-WM in Portimão: Rennen bei Sonnenuntergang 12.02.2024 - 10:23 Von Kay Hettich

© WorldSBK Portimao bietet Superbike-Fans in diesem Jahr etwas besonderes © WorldSBK Portimao bietet Superbike-Fans in diesem Jahr etwas besonderes Zurück Weiter

Das Autódromo do Algarve in Portugal war schon immer Schauplatz spektakulärer Rennen der Superbike-WM. In diesem Jahr soll ein erweitertes Rahmenprogramm und ein geänderter Zeitplan Besucher nach Portimão locken.