Nach Highsider: Honda bangt um Iker Lecuona (24)

Ist Iker Lecuona für den Saisonauftakt in Australien fit?

Der Sturz von Iker Lecuona sorgte für eine Unterbrechung des Phillip-Island-Tests und beim Honda-Werkspiloten für eine Schulterverletzung. Sein Einsatz beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 ist fraglich.

2024 ist die dritte Saison von Iker Lecuona im Superbike-Werksteam der Honda Racing Corporation und sie beginnt für den 24-Jährigen mit einem Rückschlag. Nicht nur, dass die neue CBR1000RR-R wenig konkurrenzfähig ist, bei der Generalprobe auf dem Phillip Island Circuit stürzte Lecuona am Dienstagvormittag nach knapp drei Stunden schwer.

Der Honda-Pilot flog in Kurve 11 im hohen Bogen von seinem Motorrad und krachte hart auf seine linke Schulter. «Wir hatten einen neuen Reifen aufgezogen, und nachdem wir ein paar Änderungen am Motorrad vorgenommen hatten, fühlte sich das Bike gut an, viel besser sogar», erzählte Lecuona. «Doch dann erlitt ich einen unerwarteten und schnellen Sturz, bei dem ich mir die Schulter schwer verletzt habe.»

An der zweiten Testsession am Nachmittag nahm Lecuona nicht mehr teil; seinen Arm trägt er in einer Schlinge. «Am Donnerstagnachmittag werde ich noch einmal von den Ärzten im Medical Center untersucht, um festzustellen, ob ich für das Wochenende fit bin», erklärte der Honda-Pilot. «Das ist frustrierend, weil ich diese Strecke liebe, aber ich werde den Rat der Ärzte befolgen. Ich werde alles tun, um meine körperliche Verfassung zu verbessern.»

Platz 19 mit 1,9 sec Rückstand von Lecuona ist nebensächlich. Bester Honda-Pilot war sein Teamkollege Xavier Vierge als 16. und mit 1,5 sec Rückstand.