Domi Aegerter (Yamaha): Speed und Fitness gesteigert

Wegen einer Virusinfektion startet Dominique Aegerter mit Test- und Trainingsrückstand in die Superbike-WM 2024. Am ersten Trainingstag auf Phillip Island bemerkte der Yamaha-Pilot an beiden Baustellen eine Verbesserung.

Die Erkrankung von Dominique Aegerter kam zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wenige Tage vor dem Januar-Test in Jerez wurde der Schweizer vom Virus aus dem Verkehr gezogen, auch den Portimão-Test verpasste der 33-Jährige. Wäre das nicht schon schlimm genug, musste sich der zweifache Supersport-Weltmeister auch bei seinem gewohnten Fitness-Training zurückhalten.

Zur Vorbereitung auf den Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island blieb deshalb nur der vorgelagerte Test am Dienstag. Den von Nieselregen beeinträchtigten ersten Trainingstag beendete Aegerter mit 0,581 sec Rückstand auf Platz 13.



«Am Ende hatten wir Glück mit dem Wetter, denn wir konnten in beiden Sessions gute Runden fahren. Am Nachmittag war es sogar noch ein bisschen besser und wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht, was sich zwar nicht in der Position widerspiegelt, aber ich bin mit der Rundenzeit zufrieden. Wir haben den Rückstand auf die Spitze verringert», stellte der Rohrbacher zufrieden fest. «Mit Platz 13 haben wir nur eine halbe Sekunde auf den Tagesschnellsten verloren. Es ist verrückt, aber ich denke, dass die Superbike in diesem Jahr unglaublich toll zu beobachten sein wird. Nichtsdestotrotz brauche ich noch mehr Kilometer und meine körperliche Verfassung ist etwas besser als beim Test am Dienstag. Das ist sicherlich eine Hilfe und auch erfreulich.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende auf Phillip Island © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael van der Mark Zurück Weiter

Vor der ersten wichtigen Entscheidung in der Superpole absolviert die Superbike-Kategorie am Samstag das 20-minütige dritte Training. Am Nachmittag steht das erste Rennen an, was um 6.00 Uhr MEZ gestartet wird.



«Ich freue mich auf das erste Rennen morgen Nachmittag, zumal das Wetter stabiler sein sollte. Davor werde ich im Qualifying alles geben, um eine gute Startposition zu erreichen», versprach Aegerter. «Am Samstag und Sonntag werden ganz andere Rennen stattfinden, da wir einen Pflichtboxenstopp für einen Reifenwechsel einlegen müssen. Die ganze Aufmerksamkeit wird auf den Mechanikern liegen. Aber ich verlasse mich auf meine Jungs.»