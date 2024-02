Phillip Island, FP1: Locatelli unter dem Pole-Rekord

Obwohl es im ersten freien Training der Superbike-WM auf Phillip Island kaum trockenen Streckenzeit gab, fuhren die Piloten erstaunliche Rundenzeiten. Andrea Locatelli (Yamaha) war Schnellster vor den Lowes-Brüdern.

Pünktlich zum Beginn des ersten freien Trainings der Superbike-Klasse um 11:20 Uhr, Phillip Island ist gegenüber MEZ zehn Stunden voraus, wurde aus gelegentlichem leichtem Nieselregen stärkerer Regen.

Obwohl dieser schnell wieder aufhörte, sich die Sonne zwischen den Wolken blicken ließ und auch der Wind zur Trocknung des Asphalts beitrug, passierte die erste Hälfte der 45-minütigen Session nichts auf der Strecke.



Dann wagte sich Rookie Adam Norrodin (Petronas Honda) für drei Runden auf die Piste, fuhr aber 29 sec langsamer als der Beste im Test am Dienstag. Toprak Razgatlioglu (BMW) war mit 1:28,511 min die schnellste Runde gefahren und blieb damit über 7/10 sec unter dem Pole-Rekord von Tom Sykes (BMW, 1:29,230 min) aus dem Jahr 2020.



In der letzten Viertelstunde drehten sämtliche Piloten ein paar Runden, Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) sorgte mit 1:31,992 min für die erste nennenswerte Bestmarke. Schnellster war am Ende Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli, der nur drei Runden brauchte, um mit 1:29,197 min die schnellste Superbike-Runde jemals während einer Rennveranstaltung zu fahren und damit für einen offiziellen Rekord sorgte.



Da das Training nicht unter normalen Bedingungen stattfand, haben die Platzierungen kaum Aussagekraft.



Für die Rennen am Samstag und Sonntag gilt: Weil es Befürchtungen von Alleinausrüster Pirelli gibt, dass der Hinterreifen kein ganzes Rennen übersteht, wurde die Distanz für die beiden Hauptrennen von 22 auf 20 Runden reduziert.



Außerdem müssen die Fahrer zwischen Runde 9 und 11 an die Box kommen, um ein anderes Hinterrad mit neuem Reifen einbauen zu lassen. Damit die Mechaniker nicht in Stress geraten und deshalb Fehler passieren, werden für den Pitstop mindestens 63 sec veranschlagt. Gemessen wird dabei die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Boxengasse.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, FP1:

1. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:29,197 min

2. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,106 sec

3. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,520

4. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,558

5. Andrea Iannone (I), Ducati, +0,688

6. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,727

7. Nicolo Bulega (I), Ducati, +0,752

8. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,837

9. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,153

10. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,157

11. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,258

12. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,298

13. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,555

14. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,611

15. Scott Redding (GB), BMW, +1,699

16. Xavier Vierge (E), Honda, +1,807

17. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,833

18. Garrett Gerloff (USA), BMW, +2,240

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,246

20. Iker Lecuona (E), Honda, +2,485

21. Tito Rabat (E), Kawasaki, +3,207

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,219

23. Adam Norrodin (MAL), Honda, +4,665