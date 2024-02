Phillip Island, Lauf 2: Sieg, WM-Führung für Kawasaki

Der zweite Superbike-Lauf wurde vom Sturz von Jonathan Rea (Yamaha) überschattet, doch für Kawasaki-Pilot Alex Lowes wurde es ein grandioser Tag. Der Engländer kämpfte Alvaro Bautista nieder und holte sich den Sieg.

Zuschauer und Piloten mussten am Rennsonntag auf Phillip Island geduldig sein. Wegen eines Zwischenfalls im Rahmenprogramm wurde der zweite Superbike-Lauf statt um 16:00 Uhr Ortszeit erst um 17:15 Uhr gestartet. Die australischen Zuschauer nahmen es gelassen und harrten geduldig aus – 48.173 waren an die Rennstrecke gekommen.

Als Sieger des Sprintrennens hatte sich Kawasaki-Pilot Alex Lowes die Pole-Position, verdient, doch der erste Startversuch wurde nach einem Sturz von Jonathan Rea (Yamaha) in Runde 4 abgebrochen. Der Restart über elf Runden erfolgte mit dem Stand beim letzten Zeitmesspunkt. Die erste Startreihe bestand aus Alvaro Bautista (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Andrea Iannone (Ducati). Neben Rea fehlte auch BMW-Star Toprak Razgatlioglu, der zuvor mit Motorschaden ausschied.



Die deutschsprachigen Teilnehmer Dominique Aegerter und Philipp Öttl (beide Yamaha) gingen von den Positionen sieben und 18 ins Rennen.

Das Rennen war von der ersten bis zur letzten Runde turbulent und spannend. Vorn kämpften Bautista und Michael Rinaldi (Ducati) um den Sieg, doch gegen Rennende liefen Alex Lowes und Locatelli zur Hochform auf. Während Rinaldi auf Platz 6 zurückfiel, überholte der Kawasaki-Pilot den zweifachen Weltmeister außen herum und gewann das Rennen mit 0,048 sec Vorsprung sensationell. Lowes verlässt Australien zudem als WM-Leader! Locatelli warf in der letzten Runde einen sicheren Podestplatz weg.

Platz 3 auf dem Podium holte sich Danilo Petrucci, der die meiste Zeit gegen Iannone (4.) und Sam Lowes (7./Ducati) kämpfte. Später gesellte sich Lauf-1-Sieger Nicolò Bulega zu dieser Gruppe und holte mit einem furiosen Schlussspurt den fünften Platz.

Bester BMW-Pilot wurde Garrett Gerloff auf Platz 8. Die Yamaha-Flagge hielt nach dem Locatelli-Aus Dominique Aegerter als Neunter hoch. Honda-Pilot Xavi Vierge sicherte sich als 13. WM-Punkte. Punkte gab es auch für Philipp Öttl (Yamaha) für Platz 14.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Locatelli und Rinaldi in die erste Kurve. Dann Sam und Alex Lowes, Iannone, Petrucci und van der Mark. Aegerter 12 und Öttl 15.



Runde 1: Bautista und Rinaldi 0,7 sec vor Alex Lowes und Iannone. Locatelli Sechster, van der Mark auf Platz 8.



Runde 2: Rinaldi macht gehörig Druck, aber Bautista bleibt in 1:28,826 min vorn. Lowes und Iannone halten mit. Aegerter auf 13 und Öttl auf 17.



Runde 3: Bautista hat sich etwas von Rinaldi frei gefahren.



Runde 4: ALowes (3.) kommt den beiden Ducati an der Spitze näher. Locatelli vorbei an SLowes auf Platz 5. Redding und Öttl um Kampf um Platz 16.



Runde 5: Bautista 0,4 sec vor Rinaldi und 0,6 sec vor ALowes. Locatelli holt sich Platz 4 von Iannone. Öttl vorbei an Redding.



Runde 6: ALowes am Hinterrad von Rinaldi (2.). Iannone (5.) unter Druck von SLowes. Gerloff bester BMW-Pilot auf Platz 9.



Runde 7: Rinaldi fällt hinter ALowes auf Platz 3 zurück. Iannone, Petrucci und SLowes kämpfen um Platz 5. Gerloff schnappt sich Platz 8 von Bassani. Aegerter weiter Zwölfter, Öttl (16.) holt zu Ray auf.



Runde 8: Bautista 0,6 sec vor ALowes und Rinaldi. Locatelli (4.) liegt 1,1 sec zurück. Bulega führt die Kampfgruppe um Platz 8 an.



Runde 9: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Bulega (8.) in 1:28,639 min über eine Sekunde schneller als Bautista!



Runde 10: Rinaldi nach Fehler nur noch auf Platz 6. Locatelli (3.) hat zu ALowes und Bautista aufgeschlossen!



Letzte Runde: Locatelli stürzt! ALowes überholt Bautista außen und gewinnt vor dem Spanier und Petrucci!