Phillip Island, Sprint: Kawasaki-Sieg, Toprak-Podium

Andrea Iannone hatte den Speed, um das Superbike-Sprintrennen auf Phillip Island am Sonntag gewinnen, wurde jedoch von der Technik im Stick gelassen. Alex Lowes blüht als neue Gallionsfigur von Kawasaki auf.

Das Ergebnis des Superpole-Races, des zehn Runden kurzen Sprintrennens am Sonntag, bildet die Basis für die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen.

Weil in Phillip Island die von Pirelli mitgebrachten Hinterreifen die normale Renndistanz von 22 Runden in den Hauptrennen nicht durchhalten, wurde in diesen auf 20 Runden reduziert. Außerdem ist ein Boxenstopp vorgeschrieben, bei dem ein Hinterrad mit frischem Reifen montiert werden muss.



Wir sehen in Australien also in der Realität fünf Sprintrennen, womit das Superpole-Race für die Fahrer nicht so speziell war, wie es das normal ist.



Der atemraubenden Action tat das keinen Abbruch, die Top-8 kamen innerhalb 3,3 sec ins Ziel.



Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) kämpfte vom Start weg an der Spitze, in Runde 6 lag der Italiener vorne, als er mit technischen Problemen bis auf Position 14 durchgereicht wurde. Er ist damit der größte Verlierer der Startplatzregel für das zweite Hauptrennen und muss von Platz 2 auf 10 zurück.



Alex Lowes wird seiner Rolle als neuer Kawasaki-Leitwolf auf Phillip Island gerecht und gewann das dritte Rennen in seiner langen Superbike-Karriere, das erste seit vier Jahren.



Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli wurde nach dem ersten Hauptrennen erneut Zweiter und übernahm damit die WM-Führung.



Toprak Razgatlioglu brauste in seinem zweiten Rennen für BMW erstmals aufs Podium und konnte Weltmeister Alvaro Bautista hinter sich halten, der Vierter wurde. Was die Leistung des Türken noch besonderer macht: Seine Markenkollegen Gerloff (13.), van der Mark (16.) und Redding (17.) fuhren allesamt hinterher.



Rookie Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati), der Sensationssieger des ersten Rennens, zeigte als Fünfter erneut eine tadellose Leistung.

Ergebnisse Superbike-WM Phillip Island, Superpole-Race:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 10 Runden in 15:00,959 min

2. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,157 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +1,738

4. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,812

5. Nicolo Bulega (I), Ducati, +2,838

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +2,853

7. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +3,051

8. Sam Lowes (GB), Ducati, +3,341

9. Michael Rinaldi (I), Ducati, +5,140

10. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +5,535

11. Axel Bassani (I), Kawasaki, +6,064

12. Xavier Vierge (E), Honda, +6,958

13. Garrett Gerloff (USA), BMW, +7,017

14. Andrea Iannone (I), Ducati, +7,814

15. Danilo Petrucci (I), Ducati, +8,580

16. Michael van der Mark (NL), BMW, +9,158

17. Scott Redding (GB), BMW, +11,070

18. Philipp Öttl (D), Yamaha, +13,228

19. Tito Rabat (E), Kawasaki, +16,843

20. Adam Norrodin (MAL), Honda, +28,706

21. Bradley Ray (GB), Yamaha, +49,720

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, Ausfall