Toprak Razgatlioglu: «Konnte nicht Vollgas fahren»

«Es sieht so aus, als hätte BMW einen großen Schritt nach vorne gemacht, das Bike wird besser», hielt Toprak Razgatlioglu nach seiner Premiere bei der Superbike-WM in Australien fest. Platz 5 ist ein solider Beginn.

Alle vier BMW-Piloten schafften es im ersten Rennen in Australien in die Top-11, wobei Platz 5 von Toprak Razgatlioglu die Bestleistung markiert. Nach der schnellsten Runde im Test am Dienstag gab es Hoffnungen, dass der schnelle Türke vielleicht schon beim Saisonstart für den ersten Podestplatz sorgen könnte.

Der Weltmeister von 2021 kam 5,706 sec hinter Sensationssieger Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) ins Ziel, obwohl er eine Strafe von 1,225 sec für seinen zu kurzen Boxenstopp aufgebrummt bekam. Sonst wären es 4,481 sec Rückstand gewesen, zum Dritten Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) hätten nur 1,851 sec gefehlt.

© Gold & Goose Willkommen zurück auf Phillip Island, Nicolò Bulega © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Iker Lecuona © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Andrea Iannone führt das Feld an © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Iannone & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Superpole - Andrea Iannone, Nicolò Bulega & Alex Lowes © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose 1. Rennen - Andrea Locatelli, Nicolò Bulega & Andrea Iannone Zurück Weiter

«Der Start ins Rennen war nicht schlecht», sagte Toprak. «Ich bin in der Spitzengruppe geblieben, und mein Gefühl war zu Beginn des Rennens gut. In den letzten Runden habe ich mehr gepusht, habe aber gleichzeitig versucht, meinen Hinterreifen zu schonen. Denn diese Strecke beansprucht die Hinterreifen ziemlich. Wir sind auf dem fünften Platz ins Ziel gekommen. Normalerweise auf P4, aber ich bekam eine Strafe. Es war seltsam, denn ich sah ‚0‘ auf meinem Dashboard und bin am Boxengassenausgang losgefahren. Vielleicht gab es ein GPS-Problem.»

«Wie auch immer, ich bin vom fünften Platz gestartet und auf derselben Position ins Ziel gekommen. Vierter wäre besser gewesen, ich hoffe, dass wir uns am Sonntag steigern. Jetzt habe ich ein Rennen mit BMW absolviert. Ich bin nicht glücklich, da mein Ziel war, im ersten Rennen aufs Podium zu kommen. Aber ich weiß, dass dieses Rennen nicht einfach ist, weil der Reifen nach zehn Runden hinüber ist. Wie auch immer, wir haben einige Daten, wir haben begonnen an Verbesserungen zu arbeiten.»

«Ich habe mich gewundert, wie die anderen so schnell sein können», räumte der 39-fache Laufsieger ein. «Als ich Iannone folgte, sah ich, dass er keine Probleme mit dem Hinterreifen hat. Locatelli und Bulega auch nicht. Ihre Motorräder scheinen mit den Reifen keine Probleme zu haben. Ich konnte zum Beispiel in Kurve 3 das Gas nicht voll aufdrehen und musste mich zurückhalten, das war ein Desaster. Vielleicht lag es an unserem Bike, vielleicht nur an der Abstimmung. Ich spürte jede einzelne Welle auf der Strecke und der Hinterreifen hüpfte. Eventuell ist unser Chassis für diese Strecke zu hart und funktioniert deswegen nicht so gut.»

«Was mir gefällt, ist der Speed des Motorrads auf der Geraden», grinste Razgatlioglu beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Zum ersten Mal habe ich Alvaro Bautista auf der Geraden überholt, das war ein gutes Gefühl. Wenn ich gut aus der letzten Kurve kam, dann war es einfach, andere Fahrer zu überholen. Es sieht so aus, als hätte BMW einen großen Schritt nach vorne gemacht, das Bike wird besser. Insgesamt machte das Rennen keinen Spaß, weil ich nicht Vollgas fahren konnte und den Reifen schonen musste. Das langweilt mich, so kann ich das Fahren nicht genießen und kann den anderen nur zuschauen. Ich weiß, dass diese Strecke nicht die beste für mich ist. Aber wenn wir am Heck nur einen kleinen Fortschritt erzielen könnten, dann würde ich besser fahren und es reicht vielleicht aufs Podium. Aber einfach wird das nicht, weil ich in Australien immer diese Probleme habe.»