Sky Sport sendet neben MotoGP auch die Frauen-WM live

Die erste Saison der Women’s Circuit Racing World Championship findet im Rahmenprogramm der Superbike-WM 2024 statt. Bei der Übertragung bewegter Bilder schaute sich Promoter Dorna aber auch bei der MotoGP etwas ab.

Für Superbike-Fans in Deutschland war der Rückzug von ServusTV ein herber Rückschlag. Der Privatsender versorgt nur noch Österreich mit der Übertragung der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft im linearen TV. Dafür sind sämtliche Rennen und Qualifyings in Deutschland und der Schweiz gratis, live und in HD über die App ServusTV On zu sehen.



Und wie zuverlässig Eurosport 2024 sein wird, muss sich erst noch herausstellen – vom Saisonauftakt aus Australien wurden die Rennen von Superbike- und Supersport-WM erfreulicherweise im Free-TV gezeigt.

Anders verhält es sich mit der TV-Übertragung der neuen Women’s Circuit Racing World Championship, die an sechs Events im Rahmenprogramm der Superbike-WM 2024 erstmalig ausgefahren wird. Überraschend wird die Frauen vorbehaltene Weltmeisterschaft wie die MotoGP im Pay-TV bei Sky Sport zu sehen sein, und zwar in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

Im Gegensatz zur 300er-WM und der Supersport-WM ist die Frauen-WM eigenständig und nicht Bestandteil der seriennahen Weltmeisterschaft. Deshalb ist sie auch nicht im Rechtepaket von ServusTV für die digitale Verbreitung enthalten, wohl aber im Video-Pass der WorldSBK.com.

Saisonauftakt der Women’s Circuit Racing World Championship ist Mitte Juni beim Meeting in Misano (14.-16. Juni). 24 Teilnehmerinnen haben sich für die Debüt-Saison angemeldet.

Kalender der Superbike-WM 2024 SBK SSP 300 WRC 23.–25. Februar Phillip Island Australien x x 22.–24. März Barcelona Spanien x x x 19.–21. April Assen Niederlande x x x 14.–16. Juni Misano Italien x x x x 12.–14. Juli Donington Großbritannien x x x 19.–21. Juli Most Tschechien x x x 9.–11. August Portimão Portugal x x x x 23.–25. August Balaton Ungarn x x x 6.–8. September Magny-Cours Frankreich x x x 20.–20. September Cremona Italien x x x 27.–29. September Aragón Spanien x x x 18.–20. Oktober Jerez Spanien x x x x