Michael Rinaldi geschockt: Fettes Loch im Reifen

Das erste Rennwochenende von Michael Rinaldi mit Motocorsa Ducati verlief nicht wie erhofft. Dabei war der Italiener beim Superbike-Auftakt in Australien im zweiten Lauf bereits auf einer Podestplatzierung angekommen.

Nach drei Jahren im Aruba.it Ducati-Werksteam wechselte Michael Rinaldi für die Superbike-WM 2024 als Nachfolger seines Intimfeinds Axel Bassani zum Team Motocorsa. Umstellungsschwierigkeiten musste der 28-Jährige nicht erwarten, denn die private Ducati V4R ist mit dem Werksmotorrad nahezu identisch.

Dennoch hatte der fünffache Superbike-Sieger von allen Ducati-Piloten die größte Mühe. Mit 13 Punkten für die Plätze 14, 9 und 6 belegt Rinaldi den zwölften WM-Rang und ist damit das Schlusslicht der insgesamt fünf Ducati-Piloten.



«Wir hatten vom Test an eine Menge Probleme. Ich habe mehr Zeit in der Box als auf der Strecke verbracht und mit den Ingenieuren gearbeitet, um zu verstehen, was los war. Wir kamen erst am Freitag langsam in Schwung und konnten nur einen Tag an der Abstimmung arbeiten», schilderte Rinaldi. «Das erste Rennen war schwierig. Wir glaubten, wir hätten die Set-up-Probleme gelöst, aber wir hatten immer noch nicht die richtige Balance.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen auf Phillip Island © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Scott Redding und Philipp Ötll © Gold & Goose Nicolò Bulega und Remy Gardner © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Álvaro Bautista und Andrea Locatelli © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Andrea Iannone und Sam Lowes © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Aegerger, Van der Mark, Bassani © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista und Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes und Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bautista, A. Lowes, Petrucci © Gold & Goose Sieger Alex Lowes Zurück Weiter

Mit den gesammelten Daten konnte Rinaldi für Sonntag Fortschritte erzielen und kämpfte im zweiten Lauf mit Alvaro Bautista (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki) um den Sieg. Doch in Runde 7 brachen die Rundenzeiten ein und der Ducati-Pilot wurde durchgereicht. Ein Reifenschaden.



«Drei Runden vor Schluss passierte etwas mit dem Hinterreifen und so musste ich mich mit dem sechsten Platz begnügen», verwies der Motocorsa-Pilot auf ein herausgerissenes Stück Gummi in der Reifenflanke. «Ich möchte aber betonen, dass Pirelli einen großartigen Job gemacht hat! Selbst Lkw-Reifen hätten bei diesem aggressiven Asphalt nicht durchgehalten. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich auch Pech hatte.»