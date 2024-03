Anthony West (42) endlich Champion – in Neuseeland!

Anthony West und sein australisches Team holten in Neuseeland den Titel

Tausendsassa Anthony West hat die Neuseeländische Meisterschaft für sich entdeckt. In einem Herzschlagfinale krönte sich der frühere GP- und Superbike-WM-Pilot mit 42 Jahren zum Champion.

Die Neuseeländische Superbike-Serie (NZSBK) hat sicher nicht den Stellenwert und das Niveau anderer nationaler Meisterschaften, ein paar echte Könner gibt es im Teilnehmerfeld aber doch und Rennstrecken wie die in Teretonga oder Ruapuna sind eine Herausforderung. Dennoch hat diese Serie erstaunlicherweise Könner wie Aaron Slight und Simon Crafar hervorgebracht.

Die Saison 2024 bestand aus sechs Meetings, fast alle Rennen zwischen Dezember und März waren von starken Regenfälle beeinflusst. Mit Anthony West gab es einen prominenten Teilnehmer. Ein Durchmarsch gelang dem Australier trotz seiner Künste auf nasser Piste jedoch nicht. Erst im letzten Rennen wurde die Meisterschaft zwischen ihm und Mitch Rees zugunsten von West entschieden.

«Es ist ein großartiges Gefühl, NZSBK-Champion zu sein. Mitch hat es mir nicht leicht gemacht und jeder von uns hätte die Meisterschaft gewinnen können, es ging bis zum letzten Rennen. Auf den letzten vier Strecken, haben wir beide den Rundenrekord unterboten und es war ein sehr enges Rennen», lobte der 42-Jährige. «Ich habe jeden Moment in Neuseeland genossen. Die Menschen waren sehr gastfreundlich, was das Racing dort viel angenehmer machte. Mein australisches Team hat einen fantastischen Job gemacht und ich möchte mich bei allen bedanken. Von den Leuten, die uns versorgt und betreut haben, bis hin zu den Jungs und Mädels, die an den Motorrädern gearbeitet haben. Sie alle haben einen großartigen Job gemacht und mir geholfen, diesen Titel zu gewinnen. Ich würde gerne zurückkommen und den Titel verteidigen, aber es war eine sehr teure Kampagne. Möglicherweise brauchen wir noch ein oder zwei weitere Sponsoren.»

Übrigens: Yamaha-Pilot West bestreitet 2024 erneut die australische Superbike-Serie. Beim Saisonauftakt auf Phillip Island holte der Haudegen die Plätze 6, 5 und 4 und belegt den fünften Gesamtrang.