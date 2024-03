Kawasaki will Beweis antreten: Australien kein Zufall

Mit zwei Siegen war Alex Lowes (Kawasaki) der Gewinner des Superbike-Auftakts in Australien. Nun soll beim Barcelona-Test die Basis gelegt werden, dass es bei den europäischen Rennen so weitergeht.

Viele Namen wurden als Favorit für die Rennen auf dem malerischen Phillip-Island-Circuit genannt, der Name von Alex Lowes fiel nur selten. Aber der Kawasaki-Pilot stand zweimal als Sieger auf dem Podium und zusammen mit den Punkten für einen vierten Platz, führt der Engländer die Superbike-WM 2024 mit 50 Punkten überraschend an.

Das war die Bestätigung für die Fokussierung im Winter auf die Haltbarkeit der Reifen, Kawasakis größte Sorge in den vergangenen drei Jahren. Denn Einheitslieferant Pirelli entwickelt immer weichere Gummimischungen, die von der ZX-10RR zu schnell verschlissen werden.

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche bietet ein Test in Barcelona die Gelegenheit, sich optimal auf das Rennwochenende am 23./24. März vorzubereiten. Auch auf der spanischen Piste hatte Kawasaki zuletzt Schwierigkeiten, die Renndistanz zu überstehen.

«Unser Ziel für den Test ist es, weiter an der Performance und am Renntrimm zu arbeiten und gleichzeitig den Grip länger aufrecht zu halten als im vergangenen Jahr – und zwar sowohl mit den Vorder- als auch mit den Hinterreifen», erklärte der WM-Leader. «Das Layout von Montmeló mag ich sehr und die Nähe zur Werkstatt des Teams macht es zu einem zweiten Heimrennen. Ich freue mich darauf zu sehen, ob wir unser Paket für die Rennen in Barcelona eine Woche später verbessern können.»

Teammanager Guim Roda ergänzt: «Wir wissen, dass die Meetings in Montmeló und danach in Assen entscheidend für uns sein werden. Dass wir uns bei diesem Test auf das nächste Rennen vorbereiten können, wird uns helfen, die Richtung zu verstehen, in die wir gehen müssen. Wir müssen noch einige Verbesserungen an der Abstimmung des Motorrads finden.»

Für Kawasaki-Neuzugang Axel Bassani steht die Gewöhnung an das japanische Reihenvierzylindermotorrad weiterhin im Mittelpunkt.

«Das Vertrauen in das Motorrad wird bei diesem Test sicherlich schon besser sein», hofft der Italiener. «Wir haben eine Menge Arbeit vor uns und werden versuchen, eine bessere Abstimmung für das Rennwochenende zu finden. Hoffentlich haben wir durchgehend konstante Streckenbedingungen. Wir haben einige neue Ideen, die wir ausprobieren wollen, und wir werden sehen, wie sie funktionieren. Ich bin froh, dass ich kurz vor dem Heimrennen von KRT noch zwei Tage auf der Strecke testen kann. Es wird wichtig sein, einen guten Job zu machen und gute Ergebnisse zu erzielen.»