Alex Lowes (Kawasaki) vom Wasserträger zum WM-Leader

Es ist das Schöne am Rennsport, sofern kein Mensch zu Schaden kommt, dass es immer wieder unerwartete Ereignisse gibt. Für die größte Überraschung beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island sorgte Kawasaki-Ass Alex Lowes.

Durch den Abgang von Jonathan Rea schlüpfte der Alex Lowes bei Kawasaki zwangsläufig in die Rolle des Teamleaders. Und nachdem selbst der Rekordweltmeister in den vergangenen zwei Jahren mit der ZX-10RR immer weniger konkurrenzfähig war, glaubten die Wenigsten, dass Lowes auch nur in die Nähe der Podestplätze kam.



Die Heimreise nach England tritt der 33-Jährige aber als WM-Leader an!

Lowes zeigte auf Phillip Island drei fantastische und fehlerfreie Rennen. Als Dritter der Superpole kämpfte der Familienvater im ersten Lauf ums Podium und wurde Vierter. Am Rennsonntag revanchierte sich der Kawasaki-Pilot mit zwei großartigen Siegen. Sein Überholmanöver außen herum gegen Alvaro Bautista (Ducati) war zum Zungeschnalzen.



«Das war nicht schwer, ich hatte einfach viel mehr Grip. Álvaro hatte Probleme mit den Reifen und konnte keinen hohen Kurvenspeed fahren. Es sah wahrscheinlich abenteuerlicher aus, als es tatsächlich war, weil meine Reifen in einem besseren Zustand waren», erzählte Lowes im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Auf dieser Strecke kann man viele Positionen verlieren, sobald die Reifen nachlassen. Mein Bike funktionierte einfach besser, also vielen Dank an mein Team für die großartige Arbeit über den Winter.»

Lowes weiter: «Ich wusste, dass meine Pace nicht schlecht war. Allerdings hielt ich meine Chancen in einem langen Rennen für besser, deshalb war ich [vom vorgeschriebenen Reifenwechsel] enttäuscht, weil die Reifen bei mir gut hielten. Wir haben im Winter daran gearbeitet, um das Bike über die Distanz besser zu machen. Im vergangenen Jahr hatten wir in der zweiten Rennhälfte immer Probleme und fielen zurück – wir beide, Johnny und auch ich. Jetzt sah ich, wie Álvaro rutschte und sein Bike kaum in Schräglage bringen konnte. Ich dagegen hatte mir die beste Performance der Reifen für das Rennende konserviert. Ich war mit der Kawasaki schon immer schnell, aber in den vergangenen Jahren hatte ich viele Verletzungen, die sicher nicht hilfreich waren. Jetzt bin ich fit, gesund und hatte gute Wintertests. Dass wir es können, haben wir heute bewiesen.»

Doch wir erinnern uns an 2020, als Lowes nach Australien ebenfalls WM-Leader war, am Saisonende aber nur WM-Sechster. «Klar, es werden andere Tage und Rennstrecken kommen, aber jetzt genieße ich den Moment. Zwei Siege einzufahren und immer vorn zu sein, ist fantastisch», strahlte der Kawasaki-Pilot.