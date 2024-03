Andrea Locatelli über Rea: «Er braucht mehr Zeit»

Yamaha-Werksteam: Sind die Rollen schon so klar verteilt?

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 auf Phillip Island war Andrea Locatelli der herausragende Yamaha-Pilot. Dass sein neuer Teamkollege Jonathan Rea derart strauchelte, beschäftigt auch den Italiener.

Die Zahlen nach dem Superbike-Meeting in Australien sprechen für sich: Andrea Locatelli 29 Punkte, Jonathan Rea null Punkte. Beide fahren eine Yamaha R1, beide im Werksteam Pata Prometeon.

Dabei waren die in den Nordiren gesetzten Erwartungen als Nachfolger von Toprak Razgatlioglu riesig, umso größer die Enttäuschung auf allen Seiten. Yamaha stellte sich dabei aber klar hinter den sechsfachen Weltmeister und ortete den größeren Anteil des Misserfolgs beim Team.

Für Locatelli, der auf Phillip Island zwei zweite Plätze erreichte und im zweiten Lauf auf Podestkurs stürzte, waren die Probleme seines neuen Teamkollegen ebenfalls überraschend.

«Es ist natürlich erst einmal so, dass Jonathan über viele Jahre die Kawasaki gewöhnt war und sich die Yamaha davon unterscheidet», grübelte der 27-Jährige auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Ich fuhr glücklicherweise immer eine Yamaha und kam vom ersten Tag an gut mit der R1 zurecht und verbessere das Gefühl seitdem schrittweise. Eigentlich haben alle Fahrer, auch Jonathan, nach ihrem ersten Run gesagt, dass die Yamaha kein kompliziertes Motorrad ist. Was jetzt genau sein Problem ist, weiß ich aber auch nicht.»

Rückblickend kann sich aber auch der Supersport-Weltmeister von 2020 vorstellen, dass die Saisonvorbereitung für den Nordiren nicht ideal war.

«Vielleicht lag es daran, dass sich die Bedingungen mehrmals änderten. Beim Test in Jerez haben wir viele Dinge ausprobiert, anschließend in Portimão fuhr er dann erstmals die endgültige Konfiguration, dann ging es schon nach Phillip Island. Wahrscheinlich benötigt er nur etwas Zeit, um alles sacken zu lassen», glaubt Locatelli.