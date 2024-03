Alex Lowes (Kawasaki): «Sam kann als Rookie siegen»

Das erste Duell der Zwillingsbrüder Alex und Sam Lowes bei der Superbike-WM 2024 in Australien entschied der Kawasaki-Pilot für sich. Dabei soll es grundsätzlich bleiben, auch wenn das gemeinsame Podium ein Traum ist.

Nach langer Zeit kreuzen sich in der Superbike-WM 2024 die Wege von Alex und Sam Lowes. 2014 hätten sich ihre Wege in der seriennahen Weltmeisterschaft kreuzen können, nachdem Sam die Supersport-WM 2013 gewann und Alex als Champion der BSB in die Weltmeisterschaft wechseln wollte. Doch Sam entschied sich seinerzeit für den Wechsel ins Fahrerlager der MotoGP, wo er zehn Moto2-Siege und 26 Podestplätze feierte.

Zuletzt trafen die 22er-Twins in der britischen Supersport-Serie 2010 im direkten Duell aufeinander. Seinerzeit gewann Sam die Meisterschaft, Alex wurde Zwölfter. Beim diesjährigen Saisonauftakt auf Phillip Island war es andersherum: Alex ist nach dem einzigen Überseerennen WM-Leader, Sam ist WM-Elfter.

Natürlich ist Alex als Kawasaki-Werkspilot nach zehn Jahren in der Superbike-Weltmeisterschaft klar im Vorteil gegenüber seinem Bruder, der sein erstes Rennwochenende mit der Ducati V4R und Pirelli-Reifen absolvierte.

«Ich glaube wirklich, dass er als Rookie ein Rennen gewinnen kann», lobte der zweifache Saisonsieger den soliden Einstand von Sam. «Eines meiner Ziele ist es, gemeinsam mit ihm auf dem Podium zu stehen, solange wir hier zusammen fahren. Es ist 15 oder 16 Jahre her, dass wir das geschafft haben. Sollte es uns erneut gelingen und wir stehen zusammen auf einem WM-Podium, wäre das fantastisch. Aber nur, solange er hinter mir ist!»