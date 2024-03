Álvaro Bautista (Ducati) sucht die perfekte Balance

Es ist nicht das an seiner Ducati zusätzlich montierte Gewicht, was Álvaro Bautista derzeit einbremst. Vielmehr hat der zweifache Superbike-Weltmeister wegen der veränderten Balance bislang nicht das perfekte Gefühl mit

Die für die Superbike-WM 2024 eingeführte neue Gewichtsregel berücksichtigt erstmals das Gewicht eines Fahrers. Liegt dessen Gewicht in voller Montur unter der Referenz von 80 kg, müssen 50 Prozent der Differenz als Ballast in Form von Metallplatten am Rahmen oder Motor montiert werden. In diesem Jahr ist nur Ducati-Star Alvaro Bautista von dieser Regel betroffen. Es wird davon ausgegangen, dass der Spanier 5 kg zuladen muss.

Weil Bautista bei den Wintertests und auch auf Phillip Island von einer langwierigen Nackenverletzung eingebremst wurde (die Folgen eines Sturzes bei seinem MotoGP-Gaststart in Sepang), war es schwierig einzuschätzen, welchen Einfluss der Ballast auf seine Performance hat. «Álvaro hatte ein wenig damit zu kämpfen, sein Vertrauen in das Motorrad zurückzugewinnen und eine neue Balance mit dem Ballast zu finden», erklärte Marco Zambenedetti von Ducati Corse. «Wir arbeiten immer noch an diesem Bereich, um ihm das bestmögliche Paket zu bieten.»

Am ersten Testtag in Barcelona reihte sich der zweifache Weltmeister als Dritter ein, allerdings mit 0,7 sec Rückstand. Da aber nur die Teams wissen, wer wann mit welchem Hinterreifen und in welcher Konfiguration unterwegs war, besitzen die Zeiten bei Tests generell nur bedingte Aussagekraft.

«Ich hoffe, dass der Test in Barcelona mit all seinen Erfahrungen ihm und uns helfen wird, zu verstehen, was das beste Set-up mit dem Ballast ist», ergänzte der Ducati-Manager. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns im Hinblick auf Australien verbessern werden, und ich hoffe, dass wir in der gleichen Position wie im letzten Jahr sein werden.»

Bautista hat die Messlatte für das Meeting in Barcelona selbst hochgelegt: 2023 lieferte der 39-Jährige mit der Pole und drei Siegen ein perfektes Wochenende ab!