Domi Aegerter: «Körperlich auf Vordermann gebracht»

Mit fast 2 sec Rückstand beendete Dominique Aegerter den ersten Tag der Superbike-WM-Tests in Barcelona nur auf Platz 17. Die Basisabstimmung seiner GRT-Yamaha passt noch nicht.

Weil mindestens die Top-4 der Zeitenliste am Donnerstag ihre schnellste Runde mit einem superweichen Qualifyer-Hinterreifen drehten, stiegen die Rückstände der Fahrer, die mit normalen Rennreifen getestet haben, stark an. Domi Aegerter als 17. verlor beinahe 2 sec auf Spitzenreiter Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) und gute 6/10 sec auf den besten Yamaha-Fahrer, Jonathan Rea auf Position 5.

«Ich bin froh, dass ich wieder auf meine Rennmaschine steigen konnte», erzählte Aegerter, der wegen einer Viruserkrankung sämtliche Wintertests in Europa verpasst hat und beim Saisonstart Down Under noch nicht in Bestform war. «Wir hatten anschließend ein paar Wochen Pause, in denen ich meine körperliche Verfassung auf Vordermann gebracht habe.»

«Der Test hier in Barcelona begann mit einem stressigen ersten Tag, da wir einiges zu probieren hatten», schilderte der Berner. «Es standen einige elektronische Teile, Reifen und Abstimmungsarbeiten auf dem Programm, sowie auch einige Neuerungen von Yamaha. Gegen Ende des Tages waren die Temperaturen nicht mehr so warm, sodass es etwas schwierig war, für eine Rundenzeit zu pushen. In unseren ersten Runs waren wir nicht allzu weit von den schnellsten Fahrern entfernt. Aber am Nachmittag haben wir ein bisschen Zeit verloren. Aber Freitag ist ein neuer Tag und hoffentlich können wir uns verbessern. Es wird wichtig sein, eine gute Basisabstimmung für alle Bedingungen für das Rennwochenende hier in einer Woche zu finden.»

Zeiten Superbike-WM-Test Barcelona, Donnerstag (14. März):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:40,304 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,464 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,725

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,752

5. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,351

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,367

7. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,380

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,388

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,433

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,498

11. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,532

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,542

13. Michele Pirro (I), Ducati, +1,747

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,818

15. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,831

16. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,940

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,968

18. Xavier Vierge (E), Honda, +2,083

19. Scott Redding (GB), BMW, +2,091

20. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,244

21. Iker Lecuona (E), Honda, +2,491

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,850

23. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,974

24. Philipp Öttl (D), Yamaha, +3,018

25. Bradley Smith (GB), BMW, +3,065

26. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,079

27. Adam Norrodin (MAL), Honda, +4,366