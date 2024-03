Toprak Razgatlioglu hält ersten BMW-Sieg für möglich

BMW-Neuzugang Toprak Razgatlioglu beendete den ersten Superbike-WM-Testtag auf dem Circuit de Catalunya als Zweiter. Was er an der M1000RR gerne anders hätte, verriet er SPEEDWEEK.com.

Mit 0,464 sec Vorsprung gelang Superbike-Rookie Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) am ersten Testtag in Barcelona die überragende Bestzeit, der Italiener war winzige 0,040 sec langsamer als der Pole-Rekord.

BMW-Star Toprak Razgatlioglu wurde Zweiter, Weltmeister Alvaro Bautista Dritter und Sam Lowes Vierter. Sie alle fuhren ihre Bestzeit mit dem superweichen Qualifyer-Hinterreifen.

«Wir haben erneut mit Schwingen experimentiert, aber immer noch ein Problem», erzählte Toprak beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Speziell auf dieser Strecke brauchen wir mehr Grip, haben diesen aber nicht. Am Freitag werde ich auf die alte Schwinge wechseln, ich muss verstehen, welche für das Rennwochenende besser ist. Mit Rennreifen sind wir schnell, wo genau wir stehen, kann ich aber noch nicht sagen. Meine Idealzeit wäre 1:40,5 min gewesen, aber das war mit dem SCQ. Ich fuhr mit diesem Reifen sechs Runden, das war gut. Vielleicht kann ich damit das Sprintrennen fahren.»

Razgatlioglu hat im Sprintrennen auf Phillip Island als Dritter seinen ersten Podestplatz für BMW erobert, dort war der Griplevel sehr hoch. Der Catalunya-Circuit ist das Gegenteil. Ist der 39-fache Laufsieger auf beiden Strecken flott, stellt das der M1000RR ein gutes Zeugnis aus.

«Wir waren schnell, müssen aber stärker werden», betonte er. «Ich kann das Motorrad fahren, es hat aber weniger Grip als die Yamaha. Wir haben gute Ideen und einen vielversprechenden Weg eingeschlagen, am Freitag werden wir mehr probieren. Ich will bei den Rennen hier erneut um Podestplätze kämpfen. Wenn wir mehr Grip finden, dann ist mein Ziel zu gewinnen. In Catalunya habe ich noch nie gewonnen, es wird Zeit. Am Freitag will ich eine Rennsimulation absolvieren, dann sollte ich mehr wissen.»

Zeiten Superbike-WM-Test Barcelona, Donnerstag (14. März):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:40,304 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,464 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,725

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,752

5. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,351

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,367

7. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,380

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,388

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,433

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,498

11. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,532

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,542

13. Michele Pirro (I), Ducati, +1,747

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,818

15. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,831

16. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,940

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,968

18. Xavier Vierge (E), Honda, +2,083

19. Scott Redding (GB), BMW, +2,091

20. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,244

21. Iker Lecuona (E), Honda, +2,491

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,850

23. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,974

24. Philipp Öttl (D), Yamaha, +3,018

25. Bradley Smith (GB), BMW, +3,065

26. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,079

27. Adam Norrodin (MAL), Honda, +4,366