Barcelona-Test: Nicolo Bulega kratzt am Pole-Rekord

Überflieger Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam beendete den ersten Tag der Superbike-Tests in Barcelona auf Platz 1. Die Weltmeister Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista landeten direkt hinter dem Rookie.

Nach den ersten drei Stunden des Superbike-WM-Tests in Barcelona führte Rekordchampion Jonathan Rea die Zeitenliste mit 1:41,655 min an. Nach dem desaströsen WM-Beginn in Australien, der Nordire reiste mit null Punkten und verletzt nach Hause, kommt er auf dem Circuit de Catalunya mit der Yamaha R1 deutlich besser zurecht.

Nach dem Mittag übernahm Überflieger Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam mit 1:41,319 min die Spitze. Diese Zeit war bereits auf einem hohen Niveau. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Barcelona fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2022 in 1:41,135 min. Den Pole-Rekord hält ebenfalls der Spanier, aufgestellt 2023 mit 1:40,264 min.

Im Lauf des Tages sahen wir eine Reihe Stürze, die allesamt glimpflich ausgingen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit gingen Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW), Bradley Smith (BMW-Testteam), Remy Gardner (GRT Yamaha), Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati), Tito Rabat (Kawasaki Puccetti) und Alex Lowes (Kawasaki) zu Boden.

Die Fahrer haben für den zweitägigen Test, die Strecke ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, von Alleinausrüster Pirelli verschiedene Reifentypen zur Verfügung, unter ihnen ein neuer, weicher SCX-Rennhinterreifen.

Jeder Fahrer erhält auch einen superweichen Qualifyer. Ein Team bekommt von Pirelli nach Wunsch auch mehrere SCQ, diese kosten aber extra. Da wir nicht wissen, wer wann mit welchem Hinterreifen unterwegs war, besitzen die Zeiten nur bedingte Aussagekraft.

Um 17:16 Uhr fuhr Bulega mit 1:40,304 min die bis dahin mit Abstand schnellste Runde des Tages, zum Pole-Rekord fehlen dem Italiener lediglich 0,040 sec!

In den letzten zehn Minuten gab es hinter Bulega ständige Positionswechsel. Letztlich beendete Razgatlioglu den Tag als Zweiter, es folgen Bautista, Sam Lowes und Rea.

WM-Leader Alex Lowes wurde Zehnter, der Schweizer Domi Aegerter landete auf Platz 17 und der Deutsche Philipp Öttl auf Rang 24.

Sämtliche Stammfahrer der Superbike-WM sind bei diesem Test dabei, außerdem die Testpiloten Sylvain Guintoli (BMW), Bradley Smith (BMW), Tetsuta Nagashima (Honda), Florian Marino (Kawasaki) und Michele Pirro (Ducati).

Zeiten Superbike-WM-Test Barcelona, Donnerstag (14. März):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:40,304 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,464 sec

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,725

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,752

5. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +1,351

6. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,367

7. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,380

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,388

9. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,433

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,498

11. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,532

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,542

13. Michele Pirro (I), Ducati, +1,747

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,818

15. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,831

16. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1,940

17. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,968

18. Xavier Vierge (E), Honda, +2,083

19. Scott Redding (GB), BMW, +2,091

20. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,244

21. Iker Lecuona (E), Honda, +2,491

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +2,850

23. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,974

24. Philipp Öttl (D), Yamaha, +3,018

25. Bradley Smith (GB), BMW, +3,065

26. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,079

27. Adam Norrodin (MAL), Honda, +4,366