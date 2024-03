SBK-WM 2024 in Barcelona: Vier Serien, neun Rennen

Erstmalig richtet der Circuit de Catalunya-Barcelona den Europaauftakt der Superbike-WM aus. Durch den vorgelagerten Test sind alle Teams gut vorbereitet und es werden umkämpfte Rennen erwartet. Wann was passiert.

Vier Wochen nach dem Saisonauftakt in Australien geht die Superbike-WM 2024 am kommenden Wochenende in Barcelona in die zweite Runde. Die spanische Rennstrecke ergänzt seit 2020 den Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft und noch nie fand das Meeting auf der 4,6 km langen Piste so früh wie in diesem Jahr statt. Die ersten drei Events waren im September, im vergangenen Jahr im Mai.

Bei einem zweitägigen Test am Donnerstag und Freitag vergangener Woche hatten die Teams die Gelegenheit, sich eine Rennabstimmung für die etwa fünf Grad Celsius kühleren Bedingungen im März zu erarbeiten. Das Wetter verspricht sonnig, trocken und um 18 Grad Celsius warm zu werden.

Der Europaauftakt der Superbike- und Supersport-Weltmeisterschaft ist zugleich der Saisonbeginn der Supersport-WM 300. Im Rahmenprogramm wird außerdem der ab diesem Jahr zum World Cup erhobene Yamaha R3-Cup ausgetragen, wodurch der Zeitplan auf vier Serien mit neun Rennen anwächst.

Die ersten wichtigen Entscheidungen finden ab diesem Jahr bereits am Freitag mit den Superpoles der Supersport-Serien und des R3-Cups statt; das Qualifying der Superbike-WM wird wie bisher am Samstag veranstaltet.