Überraschung: QJ Motor verrät Pläne für Superbike-WM

Dieses Wochenende erleben wir in Barcelona die Premiere von QJ Motor in der Supersport-WM. Die Rennsport-Verantwortlichen des chinesischen Herstellers haben für die kommenden Jahre hochtrabende Pläne.

Dass QJ Motor beim Einstieg in die Supersport-WM nicht konkurrenzfähig sein würde, hatte sich über den Winter abgezeichnet. Die 800-ccm-Maschine mit Reihenvierzylindermotor ist zu schwer und hat zu wenig Leistung. Den Verantwortlichen von QJ Motor ist das bewusst, als einziges Ziel für 2024 geben sie deshalb aus, «dabei zu sein».

Im ersten freien Training am Freitagvormittag verlor Werksfahrer Raffaele De Rosa, der Italiener stand in der mittleren Kategorie immerhin schon 19 Mal auf dem Podium, über 6 sec auf die Spitze und büßte damit mehr als die maximal erlaubten 105 Prozent ein. «Das Projekt ist noch zu jung, um ein Urteil abzugeben», meinte der Fahrer aus Neapel.



QJ ist nach Kove der zweite chinesische Hersteller im SBK-Paddock. «Unsere Teilnahme ist ein notwendiger Schritt, um ein High-Performance-Motorrad zu entwickeln», erklärte Rennsport-Manager Yang Yongqi. «Wir wollen die Renn-DNA für unsere Marke nutzen. SBK ist eine gute Möglichkeit, um QJ Motor weltweit wachsen zu lassen.»



Zhou Daquan, bei QJ für Forschung und Entwicklung im Rennsport zuständig, ergänzte: «Derzeit verfolgen wir einen Drei-Jahres-Plan. Im ersten Jahr 2024 geht es nur darum, dabei zu sein. Wir wollen lernen und entwickeln und unser Bike so gut wie möglich verbessern. 2025 möchten wir das Team von einem auf zwei Fahrer erweitern und es aufs Podium schaffen. 2026 möchten wir die Herausforderung annehmen, in die Superbike-WM einzusteigen. Insgesamt verfolgen wir einen Langzeitplan in dieser Weltmeisterschaft.»