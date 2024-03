Toprak und MotoGP: Sofuoglu nicht kategorisch dagegen

Die Siege von Toprak Razgatlioglu in Barcelona nähren die Hoffnung, dass der Türke mit BMW die Superbike-Weltmeisterschaft gewinnen kann. Wenn das gelingt, könnte die MotoGP wieder ein Thema werden.

Nach dem Gewinn der Superbike-WM 2021 erhielt Toprak Razgatlioglu von Yamaha die Möglichkeit, das MotoGP-Bike zu testen. Aber die zwei Versuche im Juni 2022 in Aragón und im April 2023 in Jerez überzeugten ihn und auch Yamaha nicht – Mentor und Manager Kenan Sofuoglu riet ihm ohnehin von dem Wechsel in die Prototypen-Serie ab.

Am 22. Mai unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag mit BMW für die Superbike-WM 2024, obwohl zu diesem Zeitpunkt Garrett Gerloff als bester BMW-Pilot nur auf Rang 13 der Gesamtwertung lag! Viele prophezeiten Razgatlioglu einen ähnlichen Untergang, doch der talentierte Türke holte bereits beim zweiten Saisonmeeting in Barcelona im ersten Lauf und im Superpole-Race Siege.

Was wäre, wenn Razgatlioglu am Ende des Jahres mit BMW seinen zweiten WM-Titel einfahren würde. Welche Herausforderung würde ihn als Nächstes reizen?

«Ich habe immer mein Ziel betont, Toprak dabei zu helfen, die Superbike-Weltmeisterschaft zu gewinnen, und nicht ihn zum MotoGP-Weltmeister zu machen. Nun haben wir die Herausforderung mit BMW angenommen, die wir zum Erfolg führen wollen», sagte Sofuoglu unseren Kollegen von GPOne. «Wenn Toprak die Superbike-WM mit BMW gewinnt, kann er über die MotoGP nachdenken. Als Weltmeister kann er bessere Angebote erhalten.»

Toprak hat jedoch einen Zweijahresvertrag bei BMW unterschrieben, müsste also auch 2025 mit dem bayerischen Hersteller antreten. Eine MotoGP-Chance könnte ihm möglicherweise auch BMW bieten. Denn ab 2027 wird es in der Königsklasse neue technische Regeln mit niedrigerem Hubraum als den jetzt 1000 ccm geben (voraussichtlich 850 ccm).

«Ich stehe dahinter, finde das Format gut und glaube auch, dass BMW als der führende Premium-Hersteller dorthin gehört», sagte der neue BMW Motorrad-Boss Markus Flasch im exklusiven Interview von SPEEDWEEK.com. «Wenn alle bei null anfangen, ist der Zeitpunkt zum Einsteigen.»