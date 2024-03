SBK-WM 2024 in Assen: Tickets zu fairen Preisen 28.03.2024 - 07:32 Von Toni Schmidt

© Gold & Goose Die Superbike-WM in Assen ist ein Spektakel

In drei Wochen findet der nächste Superbike-WM-Lauf in Assen statt. Wer am Wochenende vom 19. bis 21. April einen Ausflug Richtung Niederlande plant, sollte sich jetzt ein Ticket als Ostergeschenk sichern.