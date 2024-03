Alvaro Bautista irritiert: Altes Ducati-Set-up besser

Im zweiten Superbike-Lauf in Barcelona gelang Alvaro Bautista der erste Saisonsieg. Doch der Ducati-Pilot betont, dass er seine alte Stärke noch nicht zurückerlangt hat. Es gibt ein Rätsel mit der V4R, das er lösen muss.

Bei den Wintertests wurde über die Formkrise von Alvaro Bautista gerätselt und auch beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2024 war der Dominator der vergangenen Jahre weit von seiner früheren Form entfernt.

Aber am Freitag in Assen sprach der 39-Jährige von Fortschritten, die der Spanier im ersten Lauf und Sprintrennen in dritte Plätze ummünzte. Und am Sonntag gelang Bautista im zweiten Rennen der erste Saisonsieg vor seinem Aruba.it Ducati-Teamkollegen Nicolò Bulega!

Natürlich war Bautista erleichtert, gleichzeitig rätselt er über den plötzlichen Durchbruch.

«Es ist wirklich merkwürdig», sagt der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com nachdenklich. «Für 2023 gab es ein neues Modell und dieses Motorrad funktionierte mit einem anderen Set-up als 2022 ausgesprochen gut. Für 2024 ist das Motorrad identisch geblieben, aber ich fühlte mich nicht mehr so gut wie im vergangenen Jahr. Daraufhin haben wir in Barcelona eine Abstimmung probiert, die mehr dem der 2022er-Ducati entsprach – und er war sofort ein deutlicher Fortschritt. Das war seltsam.»

Der zweifache Weltmeister setzte im vergangenen Jahr mit 27 (!) Saisonsiegen eine neue Bestmarke. Von einer solchen Performance sieht sich der Ducati-Pilot noch weit entfernt.

«Es ist nicht so, dass ich das Bike jetzt so fahren kann, wie ich möchte. Im vergangenen Jahr fühlte es sich stabiler an und ich hatte mehr Vertrauen und Gefühl zu den Reifen», erklärte der Routinier. «Damit habe ich in diesem Jahr große Schwierigkeiten und wir müssen das eingehend analysieren, um die Ursache dafür herauszufinden und eine Lösung zu finden. Ja, wir haben uns verbessert, das Gefühl ist aber immer noch nicht so gut wie 2023.»