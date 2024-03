Titelchance: Topraks Crew-Chief schließt nichts aus

Sieg im ersten Lauf und Sprint von Toprak Razgatlioglu, Platz 3 im zweiten Rennen: BMW feierte in Barcelona eines seiner besten Wochenenden in der Superbike-WM. Crew-Chief Phil Marron blickt zurück.

Der historische Erfolg von Toprak Razgatlioglu in Katalonien ist das Resultat einer Teamleistung, zum ersten Mal seit 2013 gewann der deutsche Hersteller ein Hauptrennen in der Superbike-WM. Die BMW M1000RR wird von zahlreichen Mechanikern vorbereitet und von Ingenieuren entwickelt. Phil Marron aus Nordirland, der im siebten Jahr als Cheftechniker mit Razgatlioglu zusammenarbeitet, trägt seinen Teil zum Erfolg des Weltmeisters von 2021 bei.

«Das war ein bewegender Moment für mich», gab Marron zu. «Wir sicherten uns die Pole-Position und sahen im ersten Rennen eine meisterhafte Leistung. Toprak hat unseren Plan umgesetzt. Er sollte die Reifen schonen und später angreifen. Mit dieser Strategie haben wir gewonnen. Zwei Runden vor Schluss wäre er beinahe in Kurve 10 übers Vorderrad gestürzt, aber er hat das Rennen für sich entschieden. Das war etwas Besonderes.»

Razgatlioglu gewann nicht nur das erste Rennen, sondern entschied auch den Sprint mit einem kühnen Überholmanöver gegen Alvaro Bautista (Ducati) in der letzten Kurve für sich, welches stark an jenes von Rossi gegen Lorenzo in der MotoGP im Jahr 2009 erinnerte. «Bis zur letzten Runde bekam er keine Gelegenheit, Alvaro zu studieren, obwohl dieser stark war. Dann war er plötzlich vor ihm. Toprak sah die Lücke in der letzten Kurve, fuhr diese im zweiten Gang und blockierte die Ideallinie – unglaublich.»

Seit 2019 begleitet Marron den Türken. Zuerst bei Puccetti Kawasaki, später im Yamaha-Werksteam und nun bei BMW. Wie empfindet er die Zusammenarbeit innerhalb des für ihn neuen Teams? «Die Stimmung ist fantastisch. Jeder arbeitet Hand in Hand. Toprak und Michael (van der Mark – der Autor) geben sich gegenseitig Tipps, helfen einander, sowohl auf als auch neben der Strecke.»

«Wir kratzen erst an der Oberfläche, um das Gesamtpaket zu verstehen. Toprak ist noch in der Lernphase und entwickelt sich von Session zu Session weiter. Er investiert viel Energie in dieses Projekt, das Potenzial ist extrem. Wir würden gerne mehr Zeit zum Testen und Entwickeln haben», hielt Marron fest.

Das ist wegen der Limitierung der Testtage für die Stammfahrer nicht möglich, dafür hat BMW im Sommer 2023 ein eigenes Testteam installiert.

Nach dem dritten Platz im zweiten Rennen liegt Razgatlioglu auf WM-Rang 4, nur Alex Lowes (Kawasaki), Alvaro Bautista und Nicolo Bulega (beide Ducati) sind vor ihm. «Sag niemals nie», äußerte sich der Cheftechniker auf die Frage, ob Toprak in seinem ersten BMW-Jahr den Titel einfahren kann.