Arm-Pump: Auch WM-Leader Nicolò Bulega ist betroffen

Der Führende der Superbike-WM 2024, Nicolò Bulega, unterzog sich am Donnerstag einer Operation. Grund ist das häufig auftretende Kompartmentsyndrom, das ihn seit dem Klassenwechsel plagte.

Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega, der in dieser Saison in der Superbike-WM für Aruba.it Ducati antritt und nach zwei Wochenenden die Gesamtwertung anführt, unterzog sich in Cremona einer Operation am Unterarm.

Grund für diesen Eingriff ist das bei Rennfahrern häufig auftretende Kompartmentsyndrom, das umgangssprachlich als Arm-Pump bekannt ist. Bulega litt bereits seit den ersten Superbike-Tests im letzten Winter darunter. Während des Eröffnungsrennens in Australien verschlimmerte sich dieser Zustand. In Barcelona hatte er erneut Schmerzen, die seine Leistung beeinträchtigten.

Gemeinsam mit seinem Team wurde entschieden, den rechten Unterarm operieren zu lassen. Der Eingriff fand am Donnerstag im Oglio Po Hospital unter der Leitung von Professor Alessio Pedrazzini statt.

Bulega hat genügend Zeit zur Genesung, da das nächste Event in Assen erst vom 19. bis 21. April stattfindet.

Das Kompartmentsyndrom ist eine Art Berufskrankheit bei Motorradrennfahrern. Die Muskelfaszien der Unterarme schwellen durch die wiederholte starke Belastung beim Beschleunigen und Bremsen an, ohne während des Rennens ausreichend Zeit zur Erholung zu haben.

Dadurch treten neben Schmerzen auch Taubheit, Kribbeln und ein Spannungsgefühl auf, was es dem Fahrer erschwert, seine Hand und Finger zu bewegen. Eine Operation, die die Faszien erweitert, schafft hierbei Abhilfe.

Neben Bulega nutzte auch Supersport-Pilot Can Öncü die Pause und ließ sich am Unterarm operieren. In einigen Tagen können beide wieder ihrem normalen Trainingsprogramm nachgehen.