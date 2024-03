Rookie Sam Lowes (Ducati) wollte nur das Ziel sehen

Marc VDS Ducati-Pilot Sam Lowes erlebte in Barcelona ein wenig ertragreiches Wochenende. Die fehlende Erfahrung mit den Pirelli-Reifen machte sich beim Superbike-Rookie bemerkbar.

Für Sam Lowes endete ein ereignisreiches Superbike-WM-Wochenende in Barcelona enttäuschend. Nach seinem Sturz im ersten Lauf am Samstag in Führung liegend, hoffte er, den Schwung in den Rennsonntag mitnehmen zu können, was jedoch nicht gelang. Mit mageren vier Punkten verlässt der Marc VDS-Pilot die spanische Rennstrecke, ist jedoch um zahlreiche Erfahrungen reicher.

Im Sprintrennen nutzte der Zwillingsbruder von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes seine gute Ausgangslage mit einem Start aus der zweiten Reihe optimal aus und übernahm in der Anfangsphase erneut die Führung. Lange konnte er das Feld jedoch nicht anführen. Innerhalb von sieben Runden fiel der Familienvater bis auf die elfte Position zurück, wofür es nicht nur keine Punkte gab, sondern auch eine Rückstufung auf Startplatz 10 für den zweiten Lauf bedeutete.

Dennoch sollte es sogar besser laufen, jedoch wurde Lowes erneut Opfer seines Crashs am Samstag, da ihm wichtige Erfahrungen mit dem Abbau des Gripniveaus der Pirelli-Reifen fehlten. Obwohl der 33-Jährige mit seiner Ducati in der Mitte des Rennens noch auf dem achten Platz lag, verlor er in den letzten Runden vier Positionen und wurde Zwölfter.

«Das war natürlich ein enttäuschender zweiter Lauf. Das war so etwas wie eine Feuertaufe für mich, denn der Reifenverschleiß war enorm. Es war schwierig, aber ich wollte einfach nur das Rennen beenden. Ich konnte schlecht einschätzen, wie die letzten vier oder fünf Runden ablaufen würde», erklärte der langjährige Moto2-Pilot sein Defizit bezüglich Reifenmanagement.

Was Lowes mit ‹Feuertaufe› meint: Nachdem beim Saisonauftakt auf Phillip Island ein Reifenwechsel vorgeschrieben war und er in Barcelona im ersten Lauf stürzte, war das zweite Rennen sein erstes über die volle Rundenzahl.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Gerloff © Gold & Goose Sam und Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Aegerter und Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Van der Mark und Gardner © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Petrucci, Gardner, A. Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Bulega, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Die Rennstatistik offenbart: Die zweite Rennhälfte verlief für den Superbike-Rookie desaströs. Die unmittelbaren Verfolger Andrea Locatelli (Yamaha) und Xavi Vierge (Honda) fuhren in den letzten Runden etwa eine Sekunde schneller als er. Etwa sieben Sekunden verlor er in den ersten zehn Runden an den zu diesem Zeitpunkt führenden Alvaro Bautista (Ducati). In der zweiten Rennhälfte verlor Lowes aber weitere 18 Sekunden auf den späteren Rennsieger Toprak Razgatlioglu (BMW).

«Wir müssen die Haltbarkeit der Reifen besser verstehen», weiß der Engländer. «Ich denke, das ist normal, nachdem ich von der Moto2 mit einem anderen Motorrad und einer anderen Reifenmarke hierher gewechselt bin. Wir arbeiten Schritt für Schritt weiter – wir haben einige Dinge, die wir verbessern können.»

In der Gesamtwertung belegt Lowes mit 18 Punkten Rang 13, punktgleich mit Markenkollege Ruben Rinaldi auf der zwölften Position.