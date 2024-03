Andrea Locatelli: Starke Aufholjagd nach Fast-Sturz

Beim Superbike-Meeting in Barcelona lieferte einmal mehr Andrea Locatelli das beste Yamaha-Finish ab. Dass er im zweiten Lauf hinter seinem Teamkollegen Jonathan Rea ins Ziel kam, war noch Glück im Unglück.

Das Superbike-Meeting in Barcelona war für Yamaha eine schwere Prüfung. Während man im vergangenen Jahr mit Toprak Razgatlioglu drei zweite Plätze feierte, sorgte in diesem Jahr Andrea Locatelli als Fünfter im ersten Lauf für das beste Einzelergebnis. Und der zu BMW gewechselte Türke zelebrierte zwei Siege und einen dritten Platz!

«Es war ein schwieriges Rennen, aber ich denke, dass wir am Ende nicht allzu schlecht abgeschnitten haben», meinte Locatelli. «Wir haben es unter die besten fünf geschafft, zufrieden bin ich damit nicht. Das Podium war nicht so weit weg, aber es war schwer, den Vorder- und Hinterreifen über die Distanz zu bringen. Wir müssen verstehen, woran wir arbeiten müssen, um am Ende des Rennens schnell zu sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Barcelona © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Rea und Gerloff © Gold & Goose Sam und Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Aegerter und Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Van der Mark und Gardner © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Petrucci, Gardner, A. Lowes © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Bulega, Bautista, Razgatlioglu © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Der 27-Jährige fand eine Lösung. Von Startplatz 9 erreichte er im Superpole-Race dennoch nur die achte Position und im zweiten Lauf wurde es Platz 13 – erstmals kam Locatelli hinter seinem Teamkollegen Jonathan Rea ins Ziel, der Achter wurde.

Damit hatte er noch Glück, denn nach einen Ausritt in den Kies in der ersten Runde reihte sich Locatelli mit 14 sec Rückstand an letzter Position wieder ein. Eine famose Aufholjagd brachte ihn bis auf Platz 13 wieder nach vorn.

«Am Anfang drehten ein paar Fahrer etwas durch und hatten das Rennen nicht im Griff. Ich war kurz davor zu stürzen, als Rinaldi und Bassani vor mir zu Boden gingen. Ich hatte wirklich Glück», erzählte der Yamaha-Pilot. «Ich habe dann versucht, das Maximum herauszuholen und das beste Gefühl für das Motorrad zu bekommen. Ich denke, dass wir konkurrenzfähiger waren als am Samstag. Wir haben den Grip und die Lebensdauer des Reifens verbessert, was gut für uns und das Team ist, um die Richtung zu verstehen und uns viele Daten zu liefern. Ich kann nicht sagen, dass ich mit den Ergebnissen wirklich zufrieden bin, aber wir versuchen immer, in jeder Sitzung das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und wir wissen, dass Barcelona nicht die beste Strecke für uns ist.»

Locatelli, nach Phillip Island WM-Dritter, fiel mit 45 Punkten auf den siebten Rang zurück.