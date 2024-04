Sofuoglu: Bautista der Gegner, Bulega ein Helfer

Toprak Razgatlioglu fuhr beim Superbike-Meeting in Barcelona seine ersten Siege mit BMW ein. Für seinen Manager Kenan Sofuoglu kann der WM-Titel nur an Ducati-Pilot Alvaro Bautista scheitern.

Phillip Island und Barcelona waren wegen der tückischen Gripverhältnisse speziell. Der neue Asphalt in Australien bot extrem viel Grip, der auf der spanischen Piste sehr wenig. In beiden Fällen verschleißen die Reifen frühzeitig und die Fahrer mussten die Abstimmung ihre Motorräder sowie ihre Fahrweise daran anpassen.

Ab Assen folgen Rennstrecken, bei denen wir normales Racing sehen werden. Erst dann wird sich nach und nach herauskristallisieren, wer an jedem Wochenende um Podestplätze und um den WM-Titel kämpfen wird.

Klar ist: Nach seinen bisherigen Vorstellungen (zwei Siege und vier Top-3-Ergebnisse aus sechs Rennen) gilt selbst für Skeptiker auch BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu zu den diesjährigen Anwärtern. Der 27-Jährige wäre womöglich WM-Leader statt Vierter, wäre er im zweiten Lauf auf Phillip Island nicht mit einem Defekt ausgefallen.

Und für seinen Mentor und Manager Kenan Sofuoglu steht bereits fest, dass es in der Superbike-WM 2024 auf ein Duell zwischen Razgatlioglu und Ducati-Star Alvaro Bautista hinauslaufen wird. «Ich denke, der wichtigste und härteste Konkurrent für uns ist immer noch Bautista», ist der Supersport-Rekordweltmeister überzeugt. «Er hat es uns am Sonntag sehr schwer gemacht, wir haben ihn [im Superpole-Race] in der letzten Kurve geschlagen. Er ist ein harter Rivale.»

Im Ducati-Werksteam gibt es mit Nicolò Bulega einen weiteren starken Gegner, dazu präsentierte sich auch Andrea Iannone vom Kundenteam Go Eleven bisher auf Augenhöhe. Für Sofuoglu ist das kein Nachteil. «Bautista hat es nicht leicht schwer, denn Bulega kam aus der Supersport-Kategorie und fährt sofort überall Rundenrekorde», verwies der 39-Jährige auf den überraschenden WM-Leader. «Ich kann Bautistas Situation nachvollziehen – er ist die Nummer 1 in der Garage und der Neue, sein Teamkollege, sorgt dafür, dass man sich in der Box nicht so wohlfühlt. Das ist im Rennsport ganz normal. Wenn ich ehrlich bin, ist das eine für uns gute Situation.»