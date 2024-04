Auf Bonovo action BMW lässt Loris Baz nichts kommen

In wenigen Tagen beginnt für Loris Baz das bereits vertraute Abenteuer in der MotoAmerica. Rückblickend kann der Franzose seiner Zeit in der Superbike-WM im BMW-Team Bonovo action viel Positives abgewinnen.

Durch die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hatte BMW für die Superbike-WM 2024 fünf Piloten für vier Motorräder und musste sich von einem Fahrer trennen. Die Wahl fiel auf Loris Baz, dessen Vertrag im deutschen Team Bonovo action nach zwei Jahren aufgelöst wurde. Baz hatte zuvor bereits 2018 eine Saison mit BMW bestritten, damals allerdings im Althea-Team von Genesio Bevilacqua.

«Es waren zwei Jahre, die gut angefangen haben», erinnert sich der 31-Jährige bei Paddock-GP. «Uns war bewusst, dass es viele Dinge zu erledigen gab. Aber es war ein offizieller Vertrag, ein Werksvertrag, und das hatte mich überzeugt, erneut zu BMW zu gehen. Ich traf auf eine Gruppe von Leuten, die super waren: Ehrlich, das Team Bonovo, auf die lasse ich nichts kommen. Wir haben gut angefangen und waren Anfang 2022 oft die beste BMW. Das war an sich eine ziemlich gute Saison, auch wenn wir weit von den von BMW gesetzten Zielen entfernt waren. Aber wenn wir Probleme hatten, konnten wir reagieren, das Motorrad weiterentwickeln und große Veränderungen vornehmen. Es ist schade, dass es vorbei ist, aber ich habe immer noch eine großartiges Verhältnis zum Bonovo-Team.»

Baz beendete die Saison 2023 nur als WM-16., hatte aber großes Verletzungspech. Beim zweiten Saisonmeeting in Indonesien wurde er im Superpole-Race von Alex Lowes (Kawasaki) derart hart gerammt, dass Wadenbein und Sprunggelenk rechts gebrochen waren und auch eine komplexe Bänderverletzung vorlag. Der BMW-Pilot benötigte Monate, um wieder fit zu werden.

«Ich kam damals nach sieben Wochen zurück, obwohl ich drei Monate hätte aussetzen sollen. Ich habe kein einziges Rennen verpasst, aber ich war sehr eingeschränkt», weiß Baz. «In den Köpfen der Beobachter war es weniger beeindruckend, weil die Verletzung von außen betrachtet nicht spektakulär aussah. Aber innen war alles im Fuß zerstört. Der Fuß bewegte sich nicht mehr, kein Band war mehr dran und am Knie war es das Gleiche. Die gesamte Saison hatte ich damit zu kämpfen.»

Baz weiter: «Und dann waren da noch all die technischen Probleme. Imola war mein bestes Wochenende, an dem ich drei starke Rennen gefahren bin. Es war das einzige Wochenende, an dem ich keine Probleme hatte. Wenn es einen trifft, dann trifft es einen, und so ist es. Dennoch bereue ich nichts, denn wenn ich mich auf etwas einlasse, dann tue ich es mit vollem Einsatz. Ich wusste, dass es kompliziert werden würde usw., aber es war eine Chance.»

Für die Superbike-WM 2024 fand Baz kein Team und einigte sich daraufhin mit Ducati für einen weiteren Versuch mit dem Team Warhorse HSBK in der MotoAmerica. Die Saison beginnt am 19. April in Atlanta. Bei seinem ersten Anlauf 2021 wurde er Gesamtneunter.