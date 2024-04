Streng imitiert: Edle Jonathan Rea Yamaha R1 Replika

Die limitierte Yamaha R1 gibt es in zwei Farbgebungen

So richtig wohl fühlt sich Jonathan Rea mit der Yamaha zwar noch nicht, die von Crescent unter seinem Namen aufgebaute R1 für Hobby-Rennfahrer ist der des sechsfachen Superbike-Weltmeisters aber fast ebenbürtig.

Vom Wechsel zu Yamaha hatte sich Jonathan Rea und auch der japanische Hersteller mehr versprochen. Nur acht WM-Punkte hat der Nordire bei den Superbike-Meetings auf Phillip Island und in Barcelona eingefahren. Doch der 37-Jährige hat das Fahren nicht verlernt und sobald die passende Abstimmung gefunden wurde, wird der 120-fache Rennsieger auch wieder ein konstanter Podiumsanswärter sein.

Hinter dem Werksteam Pata Prometeon Yamaha-Werksteam steht Crescent Motor, einer der wenigen Yamaha Pro Shops. Hier wurde eine Replika der Rea-R1 entwickelt, mit der jeder Hobby-Racer auf der Rennstrecke eine gute Figur abgeben wird: Eine WorldSBK-Replika-Auspuffanlage von Akrapovic, geschmiedete Marchesini-Aluminiumfelgen mit Pirelli SuperCorsa SP-Reifen und ein Öhlins TTX-Federbein, dem NIX Fork Cartridge Kit und Brembo-Hauptbremszylinder in Racing-Ausführung machen das Reihenvierzylinder-Motorrad wettkampftauglich.

Viele Bauteile sind mit denen in der Superbike-WM identisch: Gandini Ritzel und Kettenräder sowie die DID-Ketten finden sich auch an den Werksmotorrädern. Jedes noch so kleine Detail wurde berücksichtigt, vom GB Racing-Bremshebelschutz und dem kompletten Motorschutz-Kit bis hin zu den Titan-Befestigungselementen von Pro-Bolt, GYTR-Fahrwerksteilen, Sitzpolster von Race Seat sowie einer Vollkarbon-Tankverlängerung, einer Soziussitzabdeckung und einer Heckabdeckung.

Ab 2025 wird Yamahas YZF-R1 in Europa ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke angeboten. Damit ist diese limitierte Auflage eine der letzten R1-Replika-Maschinen, die für die Straße zugelassen werden können. In der Basisausstattung kostet dieses Motorrad 29.995 Pfund (ca. 34.970 Euro) und kommt mit einem von Teamchef Paul Denning und Jonathan Rea unterschriebenen Zertifikat.

Bestellungen können ab sofort unter crescentyamahaproshop.co.uk aufgegeben werden.