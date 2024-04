Locatelli entschied sich falsch: Platz 12 statt Sieg

In Assen war Andrea Locatelli erstmals in der Superbike-WM 2024 nicht der beste Yamaha-Pilot. Dabei hatte er im ersten Lauf sogar Chance auf den Sieg, bis er sich kurz vor Start für einen anderen Hinterreifen entschied.

In der Startaufstellung zum ersten Lauf stand Andrea Locatelli als Zehnter unmittelbar neben dem späteren Überraschungssieger Nicholas Spinelli, der in Assen bei Barni Ducati den verletzten Danilo Petrucci ersetzte. Nur die beiden Italiener hatten vorn einen Intermediate-Reifen, allerdings hatte Spinelli den entscheidenden Riecher und auch hinten den profilierten Reifen montiert.

Pech für Locatelli: Der Yamaha-Pilot hatte sich kurz vor Rennstart für den weichen Rennreifen SCX entschieden und kreuzte nur als Zwölfter die Ziellinie.



«Die Bedingungen in der Startaufstellung waren knifflig, dass der Intermediate für mich die beste Wahl war, aber am Ende wechselten wir das Heck und setzten einen Slick ein. Das war keine gute Entscheidung, weil die Balance mit dem Intermediate vorn nicht die beste war», ärgerte sich der 27-Jährige. «Zu Beginn war ich schnell und lag nach einigen Runden an zweiter Stelle, aber dann fiel ich so schnell zurück. Leider hatten wir auch ein mechanisches Problem. Auf jeden Fall wurde es kein gutes Ergebnis.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Gardner © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Rea, Lowes, Gardner © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Gardner © Gold & Goose Bautista vor Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Gardner © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Der Rennsonntag verlief für Locatelli mit den Plätzen 6 im Superpole-Race und 5 im zweiten Rennen bedeutend besser. Bester Yamaha-Pilot war jedoch Remy Gardner als Vierter und Dritter.



«Es war kein einfaches Wochenende», stöhnte Loka. «Im Sprintrennen hätte ich um das Podium kämpfen können, aber in der Schikane konnte ich mit Glück einen Sturz abfangen und bekam nicht mehr die Chancen. In Rennen 2 war das Gefühl mit der R1 ausgezeichnet. Alles schien unter Kontrolle und ich war schnell, aber ich bekam Schwierigkeiten mit der Vorderbremse. Als ich von Bautista auf der Geraden überholt wurde und wir in die erste Kurve einbogen, bremste ich hart, spürte aber nichts und ging weit. Wir haben keinen schlechten Job gemacht, aber wir hatten einfach Pech und holten am Samstag nicht viele Punkte.»