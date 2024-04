Scott Redding sauer auf sich selbst, Lob für Bonovo

Obwohl Scott Redding seine dritte Superbike-Saison mit BMW absolviert und sich im Bonovo-Team pudelwohl fühlt, stimmen die Ergebnisse nicht. In Assen lief es besser, als es seine Platzierungen vermuten lassen.

Bei Bonovo action ist in diesem Jahr der Wurm drin. War Garrett Gerloff im vergangenen Jahr noch BMW-Pilot, sucht der Texaner in diesem Jahr verzweifelt das gute Gefühl, das er im letzten Saisondrittel gefunden hatte. Nicht viel besser läuft es bei seinem neuen Teamkollegen Scott Redding, der vom britischen ROKiT-Team wechselte. Auf Phillip Island und in Barcelona gelang dem Vizeweltmeister von 2020 kein einstelliges Ergebnis, nur mit bescheidenen zehn WM-Punkten kam er zum dritten Saisonmeeting in Assen.

Die sich am vergangenen Wochenende fortwährend ändernden Bedingungen halfen jedoch nicht bei der Suche nach Lösungen für die Probleme. Immerhin: Der Engländer erreichte beim Meeting in Assen als Achter im ersten Lauf das bisher beste Finish.

«Insgesamt war ich unter diesen Bedingungen zufrieden mit dem Rennen», betonte Redding, der von Position 15 gestartet war. «Der Morgen begann wirklich schlecht. Es war nass. Ich hatte einfach kein Gefühl für das Bike, kein Vertrauen, und es war wirklich schwierig, denn normalerweise bin ich im Regen ziemlich gut. In der Superpole haben wir eine kleine Änderung vorgenommen, und mein Gefühl war ab der ersten Runde wesentlich besser. Im Rennen regnete es zu Beginn in einigen Kurven. Ich entschied, dass wir auf Slicks starten. Aber in den ersten drei Kurven regnete es, dann begann es in den Kurven neun, zehn, elf zu regnen, also passten wir uns jede Runde an. Einmal war es trocken, einmal nicht. Zu Beginn des Rennens fühlte ich mich gut, aber je trockener es wurde, desto mehr litt ich etwas in Sachen Rundenzeiten.»

Auch das Superpole-Race verlief mit Platz 10 für den 31-Jährigen solide. Im zweiten Hauptrennen stürzte Redding jedoch auf Position 13 liegend.

«Mit den Reifen war es ein bisschen ein Glücksspiel. Alle sind mehr oder weniger mit dem gleichen Reifen gefahren, aber der hat stark abgebaut. Das konnten wir anhand der Rundenzeiten und der Leistung aller sehen. Aber eigentlich habe ich mich ganz gut gefühlt. Die Veränderungen, die wir von gestern auf heute vorgenommen haben, waren positiv», schilderte der Bonovo-Pilot vom Superpole-Race. «Als ich ins zweite Rennen ging, hatte ich etwas mehr Selbstvertrauen. Ich fühlte mich bereit für das Rennen. Mein Start war in Ordnung, aber ich steckte ein wenig hinter zwei Jungs fest und hatte Mühe, sie zu überholen. Aber dann verlor ich beim Anbremsen in der letzten Kurve die Front. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich das Gefühl hatte, dass ich heute eine gute Pace für ein weiteres Top-10-Ergebnis oder vielleicht sogar noch mehr hatte. Ich bin einfach nur sauer darüber. Ich möchte mich beim Team entschuldigen, sie waren großartig.»