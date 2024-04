Assen, Lauf 2: Toprak holt historischen BMW-Sieg

Der zweite Lauf in Assen war unterhaltsam und bis in die letzte Runde umkämpft. BMW und Toprak Razgatlioglu holten ihren ersten Sieg auf dem TT Circuit und Remy Gardner (Yamaha) sein erstes Podium in der Superbike-WM.

Die Startaufstellung des zweiten Superbike-Laufs in Assen hatte sich durch das Superpole-Race dramatisch geändert. Von der Pole startete Alvaro Bautista, daneben sein Ducati-Teamkollege Nicolò Bulega und Kawasaki-Ass Alex Lowes. Jonathan Rea (Yamaha) ging als Fünfter ins Rennen, Toprak Razgatlioglu (BMW) als Neunter. Philipp Öttl (19.) und Dominique Aegerter (20.) standen nebeneinander in Reihe 7.

Bei Rennstart um 14 Uhr war es 11 Grad kühl, der Asphalt war nicht bedeutend wärmer. Für 14:20 Uhr war Regen vorhergesagt, doch glücklicherweise blieb es bei wenigen Tropfen, die das Rennen nicht beeinflussten. Trotz der kühlen und teils widrigen Verhältnisse kamen erstaunliche 56.734 Besucher nach Assen.

Von der ersten Runde an wurde an der Spitze mit harten Bandagen gekämpft, noch in Runde 13 lagen die Top-7 innerhalb nur einer Sekunde. In den letzten Runden lief es auf ein episches Duell zwischen Toprak Razgatlioglu (BMW), Alvaro Bautista (Ducati) und Remy Gardner (Yamaha) hinaus, das der Türke mit einer starken Schlussrunde für sich entschied. Es ist der erste Sieg des 27-Jährigen und auch von BMW in Assen!

Platz 2 sicherte sich Weltmeister Bautista, der als WM-Leader die Heimreise antritt. Nur der 39-Jährige hat es in jedem Rennen auf das Podium geschafft.

Remy Gardner freute sich diebisch über den dritten Platz, denn es ist sein erstes Podium in der Superbike-Kategorie.

In der Anfangsphase mischte auch Jonathan Rea vorn mit, doch dann bekam der Yamaha-Pilot Probleme und fiel zurück. Im Positionskampf mit Alex Lowes (Kawasaki) stürzten die beiden früheren Teamkollegen. Nur Rea konnte das Rennen fortsetzen und wurde abgeschlagen 19.

Bester Honda-Pilot wurde Xavi Vierge auf der zehnten Position, doch nur 0,1 sec vor Tarran Mackenzie vom Petronas-Team.

Dominique Aegerter schaffte es mit einer starken Schlussphase noch auf Platz 7, nachdem er nach der ersten Runde nur die 17. Position belegte. Philipp Öttl schaffte es als 14. in die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Bulega und Locatelli in die erste Kurve. Dann Rea, Gardner, van der Mark, Alex Lowes und Razgatlioglu. Aegerter 17, Öttl auf 21.



Runde 1: Bautista vorn, Locatelli verdrängt Bulega auf Platz 3. Razgatlioglu Sechster. Bester Honda-Pilot Mackenzie auf Platz 14. Sturz Redding.



Runde 2: Bautista, Locatelli und Gardner auf den Podiumsplätzen. Rea hinter van der Mark Siebter. Aegerter auf Platz 12.



Runde 3: Razgatlioglu vorbei an Bulega auf Platz 4. Rea wird von Iannone auf Platz 8 verdrängt.



Runde 4: Bautista 0,3 sec vor Gardner. Razgatlioglu hat sich Platz 3 von Locatelli geschnappt. Öttl auf 17. Bassani rattert durch den Kies.



Runde 5: Die Top-5 innerhalb 1,1 sec und mit nahezu identischen Rundenzeiten.



Runde 6: Bautista 0,4 sec vor Razgatlioglu und Gardner. Rea schon 3,2 sec zurück auf Platz 8, hinter ihm Alex und Sam Lowes. Aegerter Elfter.



Runde 7: Razgatlioglu übernimmt in der Schikane die Führung. Es tröpfelt in manchen Bereichen der Rennstrecke.



Runde 8: Locatelli und Gardner kämpfen um Platz 3. Iannone auf dem Vormarsch und auf Platz 5.



Runde 9: Bautista wieder in Führung. Rea verliert Platz 8 an Lowes.



Runde 10: Es tröpfelt stärker. Rea und Lowes stürzen. Iannone schnappt sich Platz 4 von Locatelli.



Runde 11: Bautista 0,3 sec vor Razgatlioglu und Gardner. Iannone und Locatelli kämpfen um Platz 4. Rea hat das Rennen auf Platz 20 wieder fortgesetzt.



Runde 12: Gardner holt sich auf der immer feuchteren Piste Platz 2 von Razgatlioglu und überholt danach auch Bautista. Aegerter auf Platz 9. Vierge jetzt bester Honda-Pilot auf Platz 13.



Runde 13: Die Top-7 jetzt innerhalb nur einer Sekunde. Öttl auf 14.



Runde 14: Gardner führt vor Locatelli und Bautista. Van der Mark jetzt vor Razgatlioglu auf Platz 4.



Runde 15: Locatelli hat mutig das Kommando übernommen, aber auf der Geraden setzt sich Bautista wieder in Führung.



Runde 16: Die Top-3 setzen sich leicht ab – Bautista vor Razgatlioglu und Gardner. Iannone, van der Mark und Locatelli kämpfen um Platz 4.



Runde 17: Die Positionen ändern sich in jeder Kurve. Razgatlioglu, Bautista und Gardner 1,2 sec vor Iannone, van der Mark und Iannone.



Runde 18: Razgatlioglu 0,4 sec vor Bautista und Gardner. Aegerter Neunter, Öttl auf 14.



Runde 19: Razgatlioglu hält seinen Vorsprung auf Bautista konstant, Gardner folgt mit 0,7 sec Rückstand. Iannone sicher auf Platz 4.



Runde 20: Bautista wieder am Hinterrad von Razgatlioglu! Van der Mark fällt hinter Locatelli auf Platz 6 zurück.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bautista und Gardner.