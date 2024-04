Assen, Superpole-Race: Ducati-Star Bautista furios

Mit dem Sieg im Superpole-Race in Assen ist Alvaro Bautista neuer Leader der Superbike-WM 2024. Alex Lowes brachte Kawasaki aufs Podium. Die beste BMW brachte Michael van der Mark auf Platz 8 ins Ziel.

Bei ungemütlichen vier Grad Celsius und einer nassen Piste verzichtete das halbe Teilnehmerfeld auf das morgendliche Warm-up. Nach seinem Sturz im dritten Training wurde Honda-Pilot Iker Lecuona (Knieverletzung rechts) auch für den Rennsonntag aus dem Verkehr gezogen.

Die Wettervorhersage für die Region um den TT Circuit Assen entspricht den Vortagen. Es muss jederzeit mit Regen gerechnet werden, dazwischen wird es aber auch längere trockene Abschnitte mit Sonnenschein und Temperaturen um zehn Grad Celsius geben. Bei Start des Superpole-Race um 11 Uhr war es sonnig und die Rennstrecke nur noch an wenigen Stellen feucht.

Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Außerdem erhalten die Top-9 bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag. Zum Einsatz kommen in der Regel der SCQ-Qualifyer oder der weiche Rennreifen SCX.

Von der Pole-Position startete Jonathan Rea (Yamaha), die erste Reihe komplettierten WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) nahm das Rennen von der siebten Position auf, Philipp Öttl (Yamaha) und Domi Aegerter (Yamaha) von den Startplätze 18 und 19.

Mit einem Blitzstart katapultierte sich WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) auf dem Sprint zur ersten Kurve in Führung. Der Rookie fuhr beeindruckende Rundenzeiten und führte zeitweise um über drei Sekunden auf seine Verfolger. Doch der Supersport-Weltmeister verheizte seinen SCQ-Hinterreifen und wurde in den letzten Runden dramatisch langsamer.

Ganz anders Alvaro Bautista, der nur als Achter aus der ersten Runde kam und in der zweiten Rennhälfte furios durch das Feld pflügte und in Runde 9 seinen Aruba.it Ducati Teamkollegen von der Spitze verdrängte. Der Spanier gewann souverän vor Bulega und Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes, der sich das Rennen ebenfalls gut einteilte.

Um das Podium kämpften auch die Yamaha-Piloten Remy Gardner (4.) und Jonathan Rea (5.).

Nachdem Toprak Razgatlioglu (9.) Reifenprobleme plagten, wurde Michael van der Mark auf Platz 8 bester BMW-Pilot.

Dominique Aegerter (Yamaha) kreuzte auf Position 14 die Ziellinie, Philipp Öttl (Yamaha) als 19.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Rea in die erste Kurve. Dann Rinaldi, Bautista und Gardner. Öttl 17, Aegerter 19.



Runde 1: Bulega um 0,7 sec vorn, Rea und Razgatlioglu wechseln sich mehrfach auf Platz 2 ab. Bautista nach Fehler auf Platz 8.



Runde 2: Bulega in 1:33,989 min um 1,2 sec vor Rea und Razgatlioglu. ALowes Vierter , van der Mark Neunter. Aegerter auf 16, Öttl 17.



Runde 3: Bulega zieht in 1:33,882 min weiter davon. Alex Lowes (4.) macht Druck auf Razgatlioglu. Bautista Siebter.



Runde 4: Rea, Lowes, Razgatlioglu und Gardner kämpfen um Platz 2. Aegerter auf 14.



Runde 5: Bulega 2,6 sec vor Rea und Lowes und 3,1 sec vor Gardner und Razgatlioglu (5.). Bautista verbessert sich auf Platz 6.



Runde 6: Weiter Probleme für Razgatlioglu – auch Bautista (5.) zieht am BMW-Piloten vorbei. Der Spanier überholt anschließend auch noch Gardner und ist Vierter.



Runde 7: Bautista überholt Lowes (4.) und Rea (3.) und ist Zweiter!



Runde 8: Bulega 1,4 sec langsamer als Bautista, führt aber noch um 1,2 sec. Razgatlioglu fällt auch hinter Sam Lowes auf Platz 7 zurück.



Runde 9: Bautista mit Abstand der schnellste Mann auf der Strecke und lässt seinen Teamkollegen spielerisch hinter sich. Gardner verdrängt Rea vom Podium. Locatelli vorbei an Razgatlioglu (8.)



Letzte Runde: Bautista gewinnt vor Bulega und Lowes. Bester BMW-Pilot Michael van der Mark auf Platz 8.