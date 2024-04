Barni Ducati pokerte und holte ersten Superbike-Sieg

Das Ducati-Team Barni Racing ist seit vielen Jahren in der Superbike-WM aktiv, aber erst in Assen 2024 gelang der erste Sieg. Petrucci-Ersatzmann Nicholas Spinelli gelang Erstaunliches.

Barni Racing hatte in der Superbike-WM schon viele starke Piloten unter Vertrag. Zum Beispiel Xavi Fores, Michael Rinaldi, Leon Camier oder eben seit 2023 Danilo Petrucci. Ein Sieg hatte aber bisher kein Stammfahrer erreicht, vereinzelte Podestplätze waren die Höhepunkte. Umso überraschender, was am vergangenen Wochenende Nicholas Spinelli im ersten Lauf in Assen gelang.

Der Italiener gewann für Barni Racing die italienische Supersport-Serie 2022 und bestreitet in diesem Jahr mit Tech3 die MotoE-Meisterschaft. Ein Superbike fuhr der 22-Jährige noch nie. Dennoch verpflichtete Teamchef Marco Barnabo Spinelli als Ersatz für Petrucci, der sich beim Motocross-Training schwer verletzte. «Nachdem sich Danilo verletzt hatte, mussten wir uns entscheiden, ob wir auf Assen verzichten oder ihn ersetzen», erzählte Barnabo. «Wir entschieden uns für Spinelli, der mit uns die italienische Supersport-Meisterschaft gewonnen hatte. Aus verschiedenen Gründen konnten wir mit ihm in der Supersport-WM nicht weitermachen, also gaben wir ihm diese Chance.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Gardner © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Rea, Lowes, Gardner © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista und Bulega © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Gardner und Lowes © Gold & Goose Razgatlioglu und Gardner © Gold & Goose Bautista vor Locatelli © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Bautista, Razgatlioglu, Gardner © Gold & Goose Sieger Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Bei nassen Bedingungen stand die Barni-Ducati als einziges Motorrad mit Intermediate-Reifen vorn und hinten in der Startaufstellung. Spinelli nutzte seinen Vorteil in den ersten Runden und führte zeitweise über 25 sec vor dem Zweiten. Auf der mit jeder Runde trocken werdenden Piste waren später die Fahrer mit Slicks im Vorteil, aber der Rookie rettete drei Sekunden Vorsprung ins Ziel und gewann sein erstes Rennen in der Superbike-WM. «Die Wahl der Reifen war entscheidend. Wir entschieden uns für die Intermediates, weil wir wussten, dass alle anderen mit Slicks starten würden», schmunzelte der Teamchef. «Für Nicholas wäre es zu schwierig gewesen, diese Bedingungen mit Slicks zu interpretieren. Er war noch nie gefahren, als die Strecke noch nass war, so wie es zu Beginn des Rennens war. Aber Nicholas war außergewöhnlich, denn ohne jegliche Erfahrung mit diesem Motorrad und diesen Reifen hat er in den ersten Runden hart gepusht und es geschafft, den Vorteil zu erlangen, der für den Sieg entscheidend war. Das Rennen mit ihm zu gewinnen, der noch nie ein Superbike gefahren war und unter wirklich schwierigen Bedingungen hierherkam, war sehr, sehr schön. Es war fantastisch!»

Übrigens: Spinelli wurde im Superpole-Race 18. und im zweiten Lauf 16. – aber das spielte für Barnabo keine Rolle.

Barnabo ist überzeugt: Auch Petrucci hätte bei den tückischen Bedingungen um den Sieg fahren können. «Wir wären gerne mit Danilo hier gewesen, denn unter diesen Bedingungen wären wir auch mit ihm Protagonisten gewesen. Wir sind sicher, dass er sich bald erholt und für den Test in Misano bereit sein wird», bedauerte Barnabo. «Wir freuen uns jedenfalls, denn es ist unser erster Sieg in der Superbike-Weltmeisterschaft.»