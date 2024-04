Trotz sieben Wochen Pause: Viel SBK-Action im Mai

Der Kalender der Superbike-WM 2024 trifft wegen der langen Abstände der Meetings bei Rennfahrern und Fans auf wenig Zustimmung. Die längste Pause wird zumindest von zwei Tests unterbrochen.

Die ersten fünf Termine der Superbike-WM 2024 finden mit langen Unterbrechungen statt. Zwischen Phillip Island und Barcelona gab es eine Pause von vier Wochen und danach bis Assen erneut. Bis das Meeting auf dem Misano World Circuit (14.-16. Juni) vergehen sogar sieben Wochen und auf Donington Park müssen sich Fans und Fahrer wieder einen Monat gedulden. Erst dann folgen die Meetings in einem Rhythmus von zwei bis drei Wochen.

Über die diesjährige Kalenderplanung gibt es viel Unzufriedenheit im Superbike-Paddock. Einzig verletzte Fahrer können von den längeren Abständen der Events profitieren.

Die aktuelle Pause bis Misano wird jedoch von zwei Tests unterbrochen, beide in Italien. Den Anfang macht ein von Motocorsa Ducati organisierter Test in Cremona am 23./24. Mai. Die neue Piste im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft werden einige Superbike-Piloten nicht kennen, insofern bietet sich ein vorgelagerter Test an.

Die meisten der angereisten Teams werden anschließend nicht die Heimreise antreten, sondern weiter nach Misano ziehen. Die bei Rimini gelegene Piste bietet am 30./31. Mai Zeit für die Vorbereitung. Logistisch macht es für die Teams Sinn, die Auflieger in der Region für das Rennwochenende zwei Wochen später zu belassen.