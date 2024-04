Motocorsa Ducati: In Assen eskalierte die Situation

Der frühere Ducati-Werksfahrer Michael Rinaldi und die Motocorsa-Mannschaft hatten einen miserablen Start in die Superbike-WM 2024. Spätestens seit Assen herrscht viel Unruhe im Team.

Für Motocorsa war der Wechsel von Axel Bassani ins Kawasaki-Werksteam nach der Saison 2023 ein herber Verlust. Teameigentümer Lorenzo Mauri verlor nicht nur einen schnellen Fahrer, sondern auch einen, der maßgeblich zum Budget beitrug.

Als der Italiener sich mit seinem Landsmann Michael Rinaldi einigte, sprach vieles für eine erneut starke Saison 2024. Motocorsa etablierte sich in den vergangenen drei Jahren unter den besten Privatiers der Meisterschaft, und der letztjährige Ducati-Werksfahrer Rinaldi hat fünf Siege und 23 Podestplätze auf der Habenseite.

Doch die Saison begann katastrophal. In den bislang neun Rennen in Phillip Island, Barcelona und Assen schaffte Rinaldi nur zwei einstellige Ergebnisse, mit 21 Punkten liegt er auf dem enttäuschenden 17. WM-Rang.

In Assen eskalierte die Situation. Mauri kritisierte Rinaldi nach dem ersten Hauptrennen am Samstag heftig, weil er zum Wechsel von Slickreifen auf Intermediates an die Box gekommen war – rückblickend eine Fehlentscheidung. In den anderen zwei Läufen wurde der 28-Jährige auch nur 16. und 13. Der Teamchef ignorierte seinen Piloten am vergangenen Sonntagabend weitgehend und reiste schlecht gelaunt ab.

Jetzt sickerte durch: Während des Misano-Tests an den letzten beiden Tagen im Mai soll ein anderer Fahrer auf der Panigale V4R der Motocorsa-Truppe sitzen. Aus dem Teamumfeld ist zu hören, dass es nicht um einen Nachfolger von Rinaldi gehe, sondern um einen zweiten Fahrer. Doch sämtliche Paddock-Insider fragen sich ebenso wie einige Ducati-Manager, wie Motocorsa das stemmen will – das Team ist finanziell nicht auf Rosen gebettet.

Eventuell verfolgt Mauri auch eine andere Agenda und will während des Misano-Tests schauen, wie sich der noch nicht namentlich genannte Fahrer schlägt und Rinaldi droht der Austausch.

Dass Rinaldi nicht in Misano testen wird, war immer schon so geplant: Der Mann mit der Startnummer 21 fährt am 23./24. Mai im von Motocorsa organisierten Cremona-Test, an dem wie in Misano zahlreiche Teams aus der Superbike-WM teilnehmen werden.