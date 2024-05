Adam Norrodin: Der letzte Superbike-Pilot ohne Punkte

Von den 23 Stammpiloten der Superbike-WM 2024 haben alle bis auf Adam Norrodin WM-Punkte eingefahren. Der Rookie im Honda-Team Petronas hätte keinen schwierigeren Saisonbeginn haben können.

Kein Superbike-Rookie hat es leicht, umso mehr beim Aufstieg aus einer kleineren Klasse. Ausnahmen wie Aruba.it Ducati-Pilot Nicolò Bulega bestätigen die Regel. Im Gegensatz zum Supersport-Weltmeister hat Adam Norrodin bei Petronas Honda jedoch kein perfektes Umfeld, das ihm den Wechsel in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft erleichtert hat. Als einziger Stammfahrer hat der 25-Jährige noch keinen Punkt eingefahren, Platz 17 im ersten Lauf in Assen sein bestes Ergebnis.

Der Umstieg auf das Superbike allein wäre schon schwierig genug, die bekanntlich nicht konkurrenzfähige CBR1000RR macht es nicht einfacher – das aktuelle Einsatzmotorrad hatte der Malaysier zudem erst beim Phillip-Island-Test zur Verfügung. Dazu waren die Rennen in Australien und auch anschließend in Barcelona von enormen Problemen hinsichtlich der Reifenhaltbarkeit geprägt. Und in Assen spielte das Wetter verrückt. Es war kalt und die Bedingungen wechselten permanent zwischen trockener und feuchter Piste.

«Und erst in Barcelona fuhr ich die volle Renndistanz, weil wir auf Phillip Island Boxenstopps hatten», ergänzte Norrodin. «In Assen hatte ich auch mit Armpump zu kämpfen, was wirklich seltsam war. In Australien und Spanien hatte ich damit keine Probleme, aber in den Niederlanden war es ein Problem. Ich muss herausfinden, wie ich mit dieser Situation umgehen kann und mein allgemeines Gefühl für das Motorrad verbessern.»

Gegen die lästigen Unterarmkrämpfe hilft erfahrungsgemäß nur eine Operation, um die wohl auch Norrodin mittelfristig nicht herumkommen wird.

Von den beiden im Mai geplanten Tests wird das Honda-Team der Japanerin Midori Moriwaki nur den in Cremona bestreiten.

«Hoffentlich können wir bei unserem nächsten Test etwas finden», grübelte Norrodin. «Wir müssen herausfinden, wie wir Fortschritte machen können und alles noch besser verstehen, um einen guten Kompromiss in Bezug auf das Set-up zu finden.»