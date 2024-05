Toprak Razgatlioglu: «Besser als in meinem WM-Jahr»

Bevor die Superbike-WM nach fast achtwöchiger Pause Mitte Juni in Misano weitergeht, testen fast alle Teams auf der Strecke an der Adria. Für BMW-Star Toprak Razgatlioglu ein wichtiger Termin.

Um die beinahe acht Wochen zwischen den Rennen in Assen Ende April und in Misano Mitte Juni zu überbrücken, testen die Teams am 23./24. Mai auf der neuen WM-Strecke in Cremona und/oder am 30./31. Mai in Misano.



Die BMW-Teams teilen sich auf: Bonovo fährt mit Scott Redding und Garrett Gerloff in Cremona, ROKiT mit Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark in Misano.

In der Vergangenheit gehörten die ersten drei Rennstrecken des Jahres auf Phillip Island, in Barcelona und Assen nicht zu den von BMW bevorzugten. Doch Neuzugang Razgatlioglu gewann in den ersten neun Rennen dreimal, brauste sechsmal aufs Podium und liegt als Zweiter der Gesamtwertung lediglich sechs Punkte hinter Alvaro Bautista (Ducati).

«Ich hatte nicht erwartet, in Assen zu gewinnen», räumte der 42-fache Laufsieger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com ein. «Aber wir haben sehr gute Arbeit geleistet, auch dank meines Teams. Jeder bei uns schuftet, unser Paket ist das Ergebnis von Teamarbeit. Ich bin froh, dass wir vor den Rennen in Misano dort testen. Hoffentlich finden wir eine gute Abstimmung und können dann um Siege kämpfen. Ich bin zwar Zweiter der Meisterschaft, gehe es aber Rennen für Rennen an.»

«2021 war ich Weltmeister, aber nicht so schnell, wie ich das jetzt bin», betonte der 27-Jährige. «Jeder lernt jeden Tag dazu, ich werde immer erfahrener und besser. Inzwischen verstehe ich auch die BMW und weiß, wie ich sie steuern muss. Ich glaube, dass ich besser bin als damals. Die Gewichtsregel macht kaum einen Unterschied. Dass die BMW auf der Geraden schneller ist, macht hingegen einen großen Unterschied für mich. Die BMW hat nicht so viel Grip wie die Ducati, diesbezüglich müssen wir noch etwas an der Elektronik arbeiten. Das tun wir auch, ich bin sehr glücklich, dass ich bei BMW unterschrieben habe. Ich hoffe, dass wir bereits dieses Jahr zusammen Weltmeister werden.»

Im Misano-Test will Toprak besonderes Augenmerk auf die Arbeitsweise der elektronischen Motorbremse und der normalen Bremse legen. «Das sind keine großen Probleme, wir müssen aber besser werden», hielt der Türke fest. «Wir verbessern uns Schritt für Schritt – überall.»