Alvaro Bautista (Ducati): «Gefühl wird immer besser»

Beim Superbike-Meeting in Assen übernahm Alvaro Bautista die WM-Führung. Auch wenn der Ducati-Pilot beim Cremona-Test nicht mit den schnellsten Rundenzeiten glänzte, wirkt er zunehmend selbstsicher.

Nach einem schwierigen Winter näherte sich Alvaro Bautista immer mehr seiner Normalform. Betrieb der zweifache Weltmeister beim Saisonauftakt noch Schadensbegrenzung – er fuhr dennoch im zweiten Lauf als Zweiter auf das Podest – erreichte der Spanier bei seinem Heimrennen in Barcelona im zweiten Hauptrennen seinen ersten Saisonsieg. Mit drei Top-3-Ergebnissen in Assen übernahm der Aruba.it Ducati-Pilot die Gesamtführung.

Über einen Monat später setzte sich Bautista beim Cremona-Test erstmals wieder auf seine V4R. Ducati entschied, lediglich am Freitag auf die Strecke zu gehen. In 1:29,518 min büßte der 39-Jährige 0,658 sec auf die Testbestzeit von Yamaha-Pilot Remy Gardner ein.

«Es war schön, dass wir diese neue Superbike-Piste ausprobieren konnten, zumal wir seit Assen eine lange Pause hatten und wir wieder ein Gefühl zum Bike aufbauen mussten», erzählte Bautista am Freitagnachmittag. «Ich konnte mich hier auf mein Fahren konzentrieren und wir haben auch nicht viel am Motorrad geändert. Es ging im Wesentlichen darum, in Schwung zu kommen und die Strecke kennenzulernen, um ein paar Referenzen zu haben.»

Wichtiger als die Rundenzeiten ist Bautista das Gefühl mit seinem Arbeitsgerät.

«Es wird immer besser», grinste der Familienvater. «Auf einer neuen Strecke ist es zwar ohne Vergleiche nicht leicht, das richtig einzuschätzen. Umso mehr freue ich mehr auf den Test in Misano, um meinen Eindruck bestätigen zu können. Ich habe hier auch verschiedene Reifen ausprobiert, auch den Qualifyer, wir sind damit aber nicht ans Limit gegangen. Wir wollten nur herausfinden, wie sich die Reifen auf der Strecke verhalten.»