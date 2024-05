SBK-Test Cremona: Die Sintflut dauerte sieben Minuten

Vier Stunden lang hatten die Piloten des Superbike-WM-Tests am Donnerstagvormittag auf dem Cremona Circuit beste Bedingungen. Um 13.45 Uhr begann es zu regnen.

Wer sich am Donnerstagmorgen die Wettervorhersage für den Nachmittag anschaute und gleichzeitig zum Himmel blickte, konnte nicht glauben, dass sie stimmen soll. In der ersten Test-Session von 9 bis 13 Uhr herrschten bei Sonnenschein beste Bedingungen auf dem neuen Cremona Circuit in Norditalien, Sam Lowes aus dem Team Marc VDS Ducati hat mit 1:29,976 min für die Bestzeit gesorgt.

Um 13.30 Uhr zogen dunkle Wolken auf und erstes Donnergrollen war zu hören, um 13.45 Uhr begann es zu regnen und ab 13.50 Uhr schüttete es sieben Minuten lang sintflutartig. Die Rennstrecke wurde ebenso überflutet wie das Fahrerlager.



Laut Vorhersage soll es nach dem Gewitter aufklaren, beim Blick nach oben kommt man zu einem anderen Schluss.