SBK-Test Cremona, 13 Uhr: Ducati-Quartett vor Rabat 24.05.2024 - 13:02 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Tito Rabat präsentiert sich in Cremona erstaunlich stark © GeeBee Images Sam Lowes fuhr erneut Bestzeit © GeeBee Images Jonathan Rea kam am Freitagmorgen nicht weit © GeeBee Images Die Wiesen neben der Strecke waren schlammig Zurück Weiter

Ex-Moto2-Weltmeister Tito Rabat sorgte am Freitagvormittag bei den Superbike-WM-Tests in Cremona für eine Überraschung und brauste mit seiner Puccetti-Kawasaki auf Platz 5. Ducati gibt den Ton an.