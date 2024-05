Danilo Petrucci (Ducati) wird beim Misano-Test leiden

Am 11. April verletzte sich Danilo Petrucci bei einem Motocross-Sturz schwer. Beim Superbike-Test in Misano wird der Italiener auf seine Ducati zurückkehren und es ist absehbar, dass es kein einfaches Comeback sein wird.

Ein zweifach gebrochener Kiefer mit dem Verlust mehrerer Zähne und Brüche am rechten Schlüsselbein und Schulterblatt waren das Ergebnis vom Trainingssturz von Danilo Petrucci auf der Motocross-Piste in Cingoli. Der Italiener verpasste wegen seiner Verletzungen das Superbike-Meeting in Assen und man kann sich vorstellen, dass der Ducati-Pilot schwere Wochen zu überstehen hatte.

Nun hat sich Petrucci erstmals wieder einen Helm über den Kopf gezogen und sich in den Sattel eines Motorrades geschwungen. Auf einer Enduro unternahm er in Begleitung einen Ausflug ins leichte Gelände.

«Ich wollte es ausprobieren», argumentierte Petrucci gegenüber Corsedimoto. «Als ich den Helm abnahm, schmerzte es noch. Ich litt ein wenig mit meinem Mund und mit dem Druck auf meiner Schulter. Wenn ich die Schulter bewege, habe ich immer noch starke Schmerzen. Ich habe noch sehr wenig Kraft und Bewegungen fallen mir schwer, hauptsächlich bergab und beim Bremsen und so weiter. Am Tag danach waren die Schmerzen heftig.»

Trotz der Probleme will der 33-Jährige am Donnerstag in Misano für sein Superbike-Team Barni Racing testen.

«Ich habe keine Kraft und bin in der Schulter müde. Aber ich glaube, ich werde den Test machen», kündigte der Italiener an. «Zumindest werde ich versuchen, den Test in Misano zu absolvieren: Das ist das Ziel. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um herauszufinden, wo ich stehe. Es wäre wirklich schön, wenn ich den ganzen Tag fahren könnte.»