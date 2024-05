Großer SBK-Test in Misano mit Toprak und Petrucci

Am Donnerstag und Freitag dieser Woche finden sich zahlreiche Teams der Superbike- und Supersport-WM zu einem Test auf dem Misano World Circuit ein. Wer dabei ist und wer fehlt.

Am 30./31. Mai steht Misano ganz im Zeichen der seriennahen Weltmeisterschaft. Die Teilnehmerliste am zweitägigen Test ist umfangreich wie selten. Nur drei Superbike-Teams verzichten zwei Wochen vor dem Rennwochenende vom 14. bis 16. Juni auf die Gelegenheit.

Die gute Nachricht: Erstmals seit Assen am 21. April sind die Stars der Superbike-WM gemeinsam auf der Strecke, also Toprak Razgatlioglu (BMW), Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha).

Ducati ist bis auf das Kundenteam Motocorsa vollzählig anwesend, obwohl Teamchef Lorenzo Mauri vollmundig erklärte, er wolle in Misano einen anderen Fahrer als Michael Rinaldi testen. Gespannt sein darf man auf das Comeback von Danilo Petrucci nach Motocross-Unfall am 11. April sowie Testfahrer Michele Pirro, der mit einer Wildcard am Rennwochenende dabei sein wird.

Seitens BMW nimmt das britische ROKiT-Team am Test teil – zuletzt in Cremona war Bonovo action am Zuge. Honda ist mit dem Werksteam sowie Petronas vertreten, dieses Mal jedoch ohne die Unterstützung aus der BSB.

Das Kawasaki-Werksteam, das in Cremona pausierte, ist ebenso am Start wie Puccetti Racing. Bei Yamaha verstärkt GMT94 mit Philipp Öttl das ansonsten aus dem Werksteam Pata Prometeon und Giansanti Racing bestehende Aufgebot. Demzufolge fehlt Motoxracing.

Auch einige Supersport-Teams werden in Misano testen, unter anderem das MV Agusta-Team von Marcel Schrötter.

Superbike

ROKiT BMW

Toprak Razgatlioglu

Michael van der Mark



Aruba.it Ducati

Alvaro Bautista

Nicolo Bulega



Ducati Testteam

Michele Pirro



Marc VDS Ducati

Sam Lowes



GO Eleven Ducati

Andrea Iannone



Barni Racing Ducati

Danilo Petrucci



Honda Racing Corporation

Xavi Vierge

Iker Lecuona



Petronas MIE Honda

Tarran Mackenzie

Adam Norrodin



Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Axel Bassani



Puccetti Kawasaki

Tito Rabat



Pata Prometeon Yamaha

Jonathan Rea

Andrea Locatelli



GRT Yamaha

Remy Gardner

Dominique Aegerter



GMT94 Yamaha

Philipp Öttl

Supersport

Aruba Racing Ducati

Adrian Huertas



Barni Racing Ducati

Yari Montella



DG 34 Ducati

Tom Edwards

Oli Bayliss



MV Agusta

Bahattin Sofoglu

Marcel Schrötter



Evan Bros Yamaha

Valentin Debise



GMT94 Yamaha

Lucas Mahias



Ten Kate Yamaha

Stefano Manzi

Glenn van Straalen



Fuligni Racing

Fuligni